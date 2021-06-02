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Котята просят хозяина открыть стеклянную дверь. Посмотрите, их действия похожи на танец! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике несколько серых котят просят открыть им стеклянные двери и выпустить. Но их забавные действия очень похожи на веселый групповой танец.
Пользователей Сети развеселил кошачий «танец»: «На танцующих котят быть похожими хотят», «Что там происходит вообще?», «Заряд позитива», «Такие смешные малыши», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике несколько серых котят просят открыть им стеклянные двери и выпустить. Но их забавные действия очень похожи на веселый...
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