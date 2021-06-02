Котята просят хозяина открыть стеклянную дверь. Посмотрите, их действия похожи на танец! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике несколько серых котят просят открыть им стеклянные двери и выпустить. Но их забавные действия очень похожи на веселый групповой танец.

Пользователей Сети развеселил кошачий «танец»: «На танцующих котят быть похожими хотят», «Что там происходит вообще?», «Заряд позитива», «Такие смешные малыши», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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