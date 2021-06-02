Рейс Афины – Вильнюс. Разбор полета: смотрите специальное расследование в эфире ОНТ 2 июня в 21:00

Источник материала: ОНТ

У истории с внеплановой посадкой «Боинга-737» в минском аэропорту 23 мая появились новые подробности. И зрители нашего телеканала узнают о них первыми.

Самолёт, выполнявший рейс по маршруту Афины – Вильнюс, по решению пилота приземлился в Минске. Причина – информация о минировании судна, полученная белорусскими диспетчерами. Впрочем, этот инцидент многие истолковали как принудительную посадку, на борту которого находился Роман Протасевич. Он числится террористом и являлся организатором акций массовых протестов в Беларуси в прошлом году.

Наши журналисты провели собственное расследование инцидента и завтра, в эфире ОНТ, в 9 часов вечера, представят разбор полёта.

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