В Минске обвиняемый по делу о массовых беспорядках предпринял попытку суицида в зале суда

Источник материала: ОНТ

Судебный процесс, который происходил в суде Советского района Минска, сегодня превратился в кровавый перформанс.





Обвиняемый по делу о массовых беспорядках Степан Латыпов попытался совершить суицид прямо в зале суда. По словам очевидцев, он ручкой нанес себе порезы по горлу и рукам.

Как сообщил заведующий отделением Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Виталий Германович, жизни мужчины в данный момент уже ничего не угрожает.

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