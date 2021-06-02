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В Минске обвиняемый по делу о массовых беспорядках предпринял попытку суицида в зале суда

02.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске обвиняемый по делу о массовых беспорядках предпринял попытку суицида в зале суда

Судебный процесс, который происходил в суде Советского района Минска, сегодня превратился в кровавый перформанс.


Обвиняемый по делу о массовых беспорядках Степан Латыпов попытался совершить суицид прямо в зале суда. По словам очевидцев, он ручкой нанес себе порезы по горлу и рукам.  

Как сообщил заведующий отделением Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Виталий Германович, жизни мужчины в данный момент уже ничего не угрожает.

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Теги: Минск
 
 
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Судебный процесс, который происходил в суде Советского района Минска, сегодня превратился в кровавый перформанс. Обвиняемый по делу о массовых беспорядках Степан...
 
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