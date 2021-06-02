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В Минске обвиняемый по делу о массовых беспорядках предпринял попытку суицида в зале суда
Источник материала: ОНТ
Судебный процесс, который происходил в суде Советского района Минска, сегодня превратился в кровавый перформанс.
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках Степан Латыпов попытался совершить суицид прямо в зале суда. По словам очевидцев, он ручкой нанес себе порезы по горлу и рукам.
Как сообщил заведующий отделением Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Виталий Германович, жизни мужчины в данный момент уже ничего не угрожает.
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Судебный процесс, который происходил в суде Советского района Минска, сегодня превратился в кровавый перформанс. Обвиняемый по делу о массовых беспорядках Степан...
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