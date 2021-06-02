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Минздрав запретил делать ПЦР-тесты в визовых центрах-посредниках из-за высокой цены

02.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав запретил делать ПЦР-тесты в визовых центрах-посредниках из-за высокой цены

В Министерстве здравоохранения Беларуси приняли решение остановить ПЦР-тестирование в визовых центрах из-за высокой стоимости услуги, сообщается в Telegram-канале ведомства.

За счет лабораторий организаций здравоохранения перечень учреждений, которые могут проводить ПЦР-тесты для выезда за рубеж, значительно расширен. На официальном сайте Минздрава в ближайшие дни будет представлен обновлённый список.

Отмечается, что ведомство затребовало сформированные в визовых центрах на 24 мая списки граждан, которые уже записались на исследование, для урегулирования вопроса с ними.

Фото: БЕЛТА

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В Министерстве здравоохранения Беларуси приняли решение остановить ПЦР-тестирование в визовых центрах из-за высокой стоимости услуги, сообщается в Telegram-канале...
 
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