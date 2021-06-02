ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Ратомке горела конюшня. Животные и люди живы, а причину пожара теперь устанавливает следствие

02.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Ратомке горела конюшня. Животные и люди живы, а причину пожара теперь устанавливает следствие

Много вопросов теперь у следствия к сотрудникам центра Олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. Здесь горела конюшня. С огнем пожарные справились довольно быстро. Но ущерб серьёзный. Благо ни лошади, ни люди не пострадали. Впрочем, у следствия уже есть версия, из какой искры разгорелось пламя.


Эти кадры мгновенно облетели интернет. Огромные клубы черного дыма видны были даже из Минска – за полтора десятка километров. Пожар начался в конюшне, в которой на тот момент было около 20 лошадей. Из горящего здания их успели вывести сотрудники центра.

В час дня в МЧС стали поступать сообщения о пожаре. Спасатели прибыли за считанные минуты. Успели вовремя. Ещё немного – и огонь мог перекинуться на соседние постройки. Тогда последствия были бы куда серьёзнее.

Очевидно, что огонь нанес существенный ущерб центру. На восстановление уйдет много времени. Но главное – ни люди, ни лошади не пострадали. Все обстоятельства пожара ещё предстоит установить. Но у следствия уже есть предварительная версия.  

Николай Афанасьев, начальник Минского районного отдела Следственного комитета: «Установлено, что конюх по собственной инициативе выполнял работы при помощи болгарки, искра попала на сено, от распространившегося огня, по предварительной версии, и произошло возгорание кровли конюшни. В настоящее время работает следственная группа, проводятся неотложные действия, изымается документация, назначаются экспертизы».

В центре уверяют: ЧП не скажется на тренировочном процессе. Лошадям уже нашли новые жилища. В Ратомке достаточно других конюшен, где временно и разместят животных. Но как этот случай скажется на будущих выступлениях – предугадать сложно. Ведь в конном спорте особенно важна психология. Как всадников, так и их подопечных.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Много вопросов теперь у следствия к сотрудникам центра Олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. Здесь горела конюшня. С огнем пожарные справились...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: апошні горад Беларусі атрымаў магдэбурскае права
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by