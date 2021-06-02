В Ратомке горела конюшня. Животные и люди живы, а причину пожара теперь устанавливает следствие

Источник материала: ОНТ

Много вопросов теперь у следствия к сотрудникам центра Олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. Здесь горела конюшня. С огнем пожарные справились довольно быстро. Но ущерб серьёзный. Благо ни лошади, ни люди не пострадали. Впрочем, у следствия уже есть версия, из какой искры разгорелось пламя.





Эти кадры мгновенно облетели интернет. Огромные клубы черного дыма видны были даже из Минска – за полтора десятка километров. Пожар начался в конюшне, в которой на тот момент было около 20 лошадей. Из горящего здания их успели вывести сотрудники центра.

В час дня в МЧС стали поступать сообщения о пожаре. Спасатели прибыли за считанные минуты. Успели вовремя. Ещё немного – и огонь мог перекинуться на соседние постройки. Тогда последствия были бы куда серьёзнее.

Очевидно, что огонь нанес существенный ущерб центру. На восстановление уйдет много времени. Но главное – ни люди, ни лошади не пострадали. Все обстоятельства пожара ещё предстоит установить. Но у следствия уже есть предварительная версия.

Николай Афанасьев, начальник Минского районного отдела Следственного комитета: «Установлено, что конюх по собственной инициативе выполнял работы при помощи болгарки, искра попала на сено, от распространившегося огня, по предварительной версии, и произошло возгорание кровли конюшни. В настоящее время работает следственная группа, проводятся неотложные действия, изымается документация, назначаются экспертизы».

В центре уверяют: ЧП не скажется на тренировочном процессе. Лошадям уже нашли новые жилища. В Ратомке достаточно других конюшен, где временно и разместят животных. Но как этот случай скажется на будущих выступлениях – предугадать сложно. Ведь в конном спорте особенно важна психология. Как всадников, так и их подопечных.

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