Сотни компаний из 16 стран мира представили свою продукцию на 31-й международной выставке «Белагро»

Источник материала: ОНТ

Сотни компаний из 16 стран мира сегодня начали работу на международной специализированной выставке «Белагро». В этом году она проходит на территории выставочного центра Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». На открытой площадке в павильонах новинки отечественных разработок и селекционеров и уже полюбившиеся бренды, о которых знают за рубежом.

Могилёвский мясокомбинат знает чем удивить и порадовать своих покупателей и гостей. И всегда удивляют новинками, каждая выставка – обновлённая линейка продукции. Сегодня среди множества этот стенд могилевчан находили по аромату. Уже со старта работы «Белагро» на площадке было многолюдно. Здесь готовили стейки. Без маринадов, без сложных приправ и масла. Только мясо прожарки медиум и мастерства от шефа.

Блюдо тут же отправлялось на тарелки. Дегустация на этой площадке – особая часть программы. Здесь не только говорили о своём бренде, но и на деле доказывали качество вкуса. Оценить его пожелали многие.

Могилёвский мясокомбинат – крупнейшее предприятие мясной промышленности в стране. О нём знают и в Беларуси, и за рубежом. Качество и вкус – главные секреты успеха предприятия с более чем вековой историей. В ассортименте есть даже детская линейка продукции. Для любителей вкусно поесть комбинат предлагает готовые кулинарные или колбасные изделия, полуфабрикаты. Свинина, говядина в стейках. Всё мясо с собственных подворий. Телят и поросят растят без гормонов и стимуляторов. Это залог качества продукции и здоровья потребителей. Элитная линейка впервые представлена на выставке и уже нарасхват.

Всего в этом году свою продукцию представляют рекордное количество участников – более 400 компаний. Экспозиция разместилась в нескольких павильонах. На улице, в загонах коровы и свинья, рядом бассейны с карпами и сомами. Под открытым небом красуется и техника: уникальные научные разработки и IT-решения для сельского хозяйства.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: «Символично, что выставка в этом году проходит в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Агропромышленный комплекс, переработка и все сопутствующие отрасли уже по праву занимают место среди высокотехнологичных отраслей. Доказательства тому мы видим на "Белагро". Не случайно Национальная академия наук демонстрирует здесь новые технологии. Высокие технологии выходят на первое место. Только с их помощью мы сможем повышать урожайность и достигать новых результатов».

Лакомство, о котором знают во всём мире, сегодня на стенде Рогачёвского молочно-консервного комбината. Легендарное сгущённое молоко в самых разных видах и упаковках презентуют на «Белагро». Здесь же молоко обычное, питьевое, вкус которого тоже знаком многим. Его теперь упаковывают не только в пластиковые бутылки, но и «стекло». Комбинат единственный в стране решил вспомнить советскую романтику и заодно быть в тренде. Кроме экологии, здесь заботятся и о здоровье, всю продукцию делают под знаком высокого качества. За это сыры, молоко, йогурты и масло Рогачёвского комбината ищут гурманы на полках своих магазинов и в США, и даже в Африке. Ассортиментный ряд комбината – более ста наименований.

Один из самых заметных и разнообразных стендов у холдинга «Мясомолпром» Минской области. Он является крупнейшим объединением мясомолочной промышленности в Беларуси. В холдинг входит восемь предприятий, которые занимают лидирующие позиции в пищевой промышленности нашей страны.

Сергей Некрашевич, генеральный директор «Мясомолпром»: «Особое внимание мы уделяем международному сотрудничеству и диверсификации рынков сбыта. Из-за этого мы принимаем участи в выставке "Белагро", чтобы найти новых партнеров и реализовывать свою продукцию на внешних рынках. Так, экспорт реализованой продукции вырос на сумму 131,5 млн долларов США. Экспорт в Китайскую Народную Республику, к примеру, вырос в восемь раз в сравнении с прошлым годом и составил 10,9 млн долларов США. Кроме того, осваиваются новые рынки сбыта, такие как Филиппины, Саудовская Аравия, Бангладеш, Сингапур, Нигерия, Израиль, Малайзия. В этом году уже осуществлены поставки в 21 страну».

Новинки, необычные вкусы и особые рецептуры – вот что интересно и привлекает внимание посетителей. Так, технологи предприятия «Здравушка-милк» разработали и представили безлактозную продукцию под Торговой Маркой #МОЖНО. Она гипоаллергенна, легко усваивается, слаще на вкус и полезна для кормящих мам.

Еще один завод холдинга «Молодечненский молочный комбинат» стал первым и единственным в стране производителем сыра с голубой плесенью. И уже девять лет его с бешенной скоростью сметают с прилавков не только в Беларуси, но и за ее пределами.

В ближайшее время на полках появится еще одна новинка от предприятия – сыр с белой плесенью наподобие знаменитого Camembert, под торговой маркой Berger. Молочная, мясная продукция, сладости и овощи – всё можно не только попробовать, но и приобрести. Посетители едут сюда со всей республики и каждый раз находят здесь что-то новое и обязательное вкусное.

Белорусская сельхозпродукция – бренд качества, которое ценят во всём мире. Продукция экспортируется в 116 стран. Опыт перенимают иностранцы и «Белагро» – лучшая возможность и заявить о себе, и найти партнёров. Во время работы выставки заключают договоры, и этот год не станет исключением. До 5 июня стенды будут ждать своих посетителей.

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