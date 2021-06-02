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Сотни компаний из 16 стран мира представили свою продукцию на 31-й международной выставке «Белагро»
Источник материала: ОНТ
Сотни компаний из 16 стран мира сегодня начали работу на международной специализированной выставке «Белагро». В этом году она проходит на территории выставочного центра Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». На открытой площадке в павильонах новинки отечественных разработок и селекционеров и уже полюбившиеся бренды, о которых знают за рубежом.
Могилёвский мясокомбинат знает чем удивить и порадовать своих покупателей и гостей. И всегда удивляют новинками, каждая выставка – обновлённая линейка продукции. Сегодня среди множества этот стенд могилевчан находили по аромату. Уже со старта работы «Белагро» на площадке было многолюдно. Здесь готовили стейки. Без маринадов, без сложных приправ и масла. Только мясо прожарки медиум и мастерства от шефа.
Блюдо тут же отправлялось на тарелки. Дегустация на этой площадке – особая часть программы. Здесь не только говорили о своём бренде, но и на деле доказывали качество вкуса. Оценить его пожелали многие.
Могилёвский мясокомбинат – крупнейшее предприятие мясной промышленности в стране. О нём знают и в Беларуси, и за рубежом. Качество и вкус – главные секреты успеха предприятия с более чем вековой историей. В ассортименте есть даже детская линейка продукции. Для любителей вкусно поесть комбинат предлагает готовые кулинарные или колбасные изделия, полуфабрикаты. Свинина, говядина в стейках. Всё мясо с собственных подворий. Телят и поросят растят без гормонов и стимуляторов. Это залог качества продукции и здоровья потребителей. Элитная линейка впервые представлена на выставке и уже нарасхват.
Всего в этом году свою продукцию представляют рекордное количество участников – более 400 компаний. Экспозиция разместилась в нескольких павильонах. На улице, в загонах коровы и свинья, рядом бассейны с карпами и сомами. Под открытым небом красуется и техника: уникальные научные разработки и IT-решения для сельского хозяйства.
Лакомство, о котором знают во всём мире, сегодня на стенде Рогачёвского молочно-консервного комбината. Легендарное сгущённое молоко в самых разных видах и упаковках презентуют на «Белагро». Здесь же молоко обычное, питьевое, вкус которого тоже знаком многим. Его теперь упаковывают не только в пластиковые бутылки, но и «стекло». Комбинат единственный в стране решил вспомнить советскую романтику и заодно быть в тренде. Кроме экологии, здесь заботятся и о здоровье, всю продукцию делают под знаком высокого качества. За это сыры, молоко, йогурты и масло Рогачёвского комбината ищут гурманы на полках своих магазинов и в США, и даже в Африке. Ассортиментный ряд комбината – более ста наименований.
Один из самых заметных и разнообразных стендов у холдинга «Мясомолпром» Минской области. Он является крупнейшим объединением мясомолочной промышленности в Беларуси. В холдинг входит восемь предприятий, которые занимают лидирующие позиции в пищевой промышленности нашей страны.
Новинки, необычные вкусы и особые рецептуры – вот что интересно и привлекает внимание посетителей. Так, технологи предприятия «Здравушка-милк» разработали и представили безлактозную продукцию под Торговой Маркой #МОЖНО. Она гипоаллергенна, легко усваивается, слаще на вкус и полезна для кормящих мам.
Еще один завод холдинга «Молодечненский молочный комбинат» стал первым и единственным в стране производителем сыра с голубой плесенью. И уже девять лет его с бешенной скоростью сметают с прилавков не только в Беларуси, но и за ее пределами.
В ближайшее время на полках появится еще одна новинка от предприятия – сыр с белой плесенью наподобие знаменитого Camembert, под торговой маркой Berger. Молочная, мясная продукция, сладости и овощи – всё можно не только попробовать, но и приобрести. Посетители едут сюда со всей республики и каждый раз находят здесь что-то новое и обязательное вкусное.
Белорусская сельхозпродукция – бренд качества, которое ценят во всём мире. Продукция экспортируется в 116 стран. Опыт перенимают иностранцы и «Белагро» – лучшая возможность и заявить о себе, и найти партнёров. Во время работы выставки заключают договоры, и этот год не станет исключением. До 5 июня стенды будут ждать своих посетителей.
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Сотни компаний из 16 стран мира сегодня начали работу на международной специализированной выставке «Белагро». В этом году она проходит на территории выставочного...
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