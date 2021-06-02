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«Думаете я такая лань? Нет!» Ольга Орлова раскрыла секрет удачных фото
Источник материала: ОНТ
Телеведущая, блогер, зоозащитница и бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова на
Ольга публикует много фото, в том числе и в бикини, где демонстрирует стройную фигуру в свои 43 года.
Недавно телеведущая выложила свежее фото с отдыха, на котором она в купальнике позирует возле пальмы.
Кто был ее фотографом, Орлова не рассказала.
Подписчики не скупились на комплименты и делились своими историями: «А бывает все наоборот: в жизни ты – лань, а на фото… И все благодаря мужу. Только он у меня умеет так портить фотографии», «Меня муж вечно фоткает: глаза закрыты, рот открыт, вес 85+, возраст 45+», «Фигура – огонь», «Какая красавица», – писали комментаторы.
Фото: Instagram
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Телеведущая, блогер, зоозащитница и бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова на своей странице в Instagram рассказала, как ей удается отлично выглядеть на...
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