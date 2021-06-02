ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Cо 2 июня автомобильное топливо подорожает на 1 коп.

02.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Cо 2 июня автомобильное топливо подорожает на 1 коп.

На 1 коп. со 2 июня подорожает топливо для автомобилей – бензин и дизельное, сообщается на сайте «Белнефтехима».

Восходящий тренд мировых котировок нефти до $68,7 за 1 баррель продолжается и в мае 2021 года.

Стоимость нефти для белорусских НПЗ с начала года с учетом внешних факторов увеличилась на 25,4% (к уровню января 2021 г.), цены на моторное топливо – на 7,6%.

Отмечается повышение цен на моторное топливо в Украине – на 10-15%, в Польше – на 16%, Прибалтике – на 13-18%.

Стоимость моторного топлива на автозаправочных станциях со 2 июня 2021 г. изменяется. Цены за 1 л будут такими: ДТ – 1,95 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,17 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,95 руб., АИ-92-К5-Евро – 1,85 руб.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 1 коп. со 2 июня подорожает топливо для автомобилей – бензин и дизельное, сообщается на сайте «Белнефтехима». Восходящий тренд мировых котировок нефти до $68,7 за 1...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: апошні горад Беларусі атрымаў магдэбурскае права
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by