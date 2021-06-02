Cо 2 июня автомобильное топливо подорожает на 1 коп.

Источник материала: ОНТ

На 1 коп. со 2 июня подорожает топливо для автомобилей – бензин и дизельное, сообщается на сайте «Белнефтехима».

Восходящий тренд мировых котировок нефти до $68,7 за 1 баррель продолжается и в мае 2021 года.

Стоимость нефти для белорусских НПЗ с начала года с учетом внешних факторов увеличилась на 25,4% (к уровню января 2021 г.), цены на моторное топливо – на 7,6%.

Отмечается повышение цен на моторное топливо в Украине – на 10-15%, в Польше – на 16%, Прибалтике – на 13-18%.

Стоимость моторного топлива на автозаправочных станциях со 2 июня 2021 г. изменяется. Цены за 1 л будут такими: ДТ – 1,95 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,17 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,95 руб., АИ-92-К5-Евро – 1,85 руб.

Фото: БЕЛТА

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