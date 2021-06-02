Международные выставки «ТИБО-2021» и «Белагро» открылись для посетителей в Минске и Минской области

Источник материала: ОНТ

Расширение контактов и демонстрация белорусского передового опыта. Сегодня заработали сразу две крупные переговорные площадки.

«ТИБО-2021» – центральную экспозицию на выставке занимает стенд «Беларусь страна цифровых возможностей». На минской площадке – более 100 организаций из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, России. Как заявлено на открытии, наша страна заинтересована в форсированном развитии IT-сферы. Цифровизация – это как минимум комфорт для каждого человека и максимум – качественно новый уровень реального сектора экономики.

Рекордное количество участников собрала другая площадка – Международная выставка «Белагро» – более 400 компаний из 16 стран. Впервые форум проходит в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень». Около 200 новинок – только от отечественных производителей. От новых сортов белорусской селекции до IT-разработок для сельского хозяйства. В программе агропромышленной недели – конференции и деловые встречи. По итогам белорусские аграрии намерены заключить новые контракты.

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