ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Международные выставки «ТИБО-2021» и «Белагро» открылись для посетителей в Минске и Минской области

02.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Международные выставки «ТИБО-2021» и «Белагро» открылись для посетителей в Минске и Минской области

Расширение контактов и демонстрация белорусского передового опыта. Сегодня заработали сразу две крупные переговорные площадки.

«ТИБО-2021» – центральную экспозицию на выставке занимает стенд «Беларусь страна цифровых возможностей». На минской площадке – более 100 организаций из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, России. Как заявлено на открытии, наша страна заинтересована в форсированном развитии IT-сферы. Цифровизация – это как минимум комфорт для каждого человека и максимум – качественно новый уровень реального сектора экономики.  

Рекордное количество участников собрала другая площадка – Международная выставка «Белагро» – более 400 компаний из 16 стран. Впервые форум проходит в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень». Около 200 новинок – только от отечественных производителей. От новых сортов белорусской селекции до IT-разработок для сельского хозяйства. В программе агропромышленной недели – конференции и деловые встречи. По итогам белорусские аграрии намерены заключить новые контракты.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расширение контактов и демонстрация белорусского передового опыта. Сегодня заработали сразу две крупные переговорные площадки. «ТИБО-2021» – центральную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: апошні горад Беларусі атрымаў магдэбурскае права
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by