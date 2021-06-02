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Беларусь и Болонский процесс

Что должно быть?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Плагиат и другие проблемы: что не так с белорусской системой высшего образования? Эксперты заявляют: высшее образование в Беларуси нуждается в серьезных реформах. Прежде всего, образование надо деполитизировать, а вузам дать большую...

Сегодняшних студентов, а в прошлом школьников, не учат в школе думать и высказывать свое мнение, а также работать с информацией и критически мыслить, считает аналитик, кандидат культурологии Вадим Можейко.«Во время работы преподавателем в университете, я также столкнулся с плагиатом, и меня удивило отношение к нему: как к чему-то полностью нормальному и обыденному. Причем я с этим сталкивался как среди студентов, так и среди коллег- преподавателей», – рассказал эксперт во время одного из подкастов на сайтеВадим Можейко сослался на исследование, которое он проводил совестно с директором BISS, кандидатом в области гуманитарных наук Петром Рудковским. По словам аналитика, проведенный анализ интервью с преподавателями позволяет говорить о том, что 70-75% письменных работ студентов так или иначе содержит плагиат.Чтобы с этим бороться, эксперт предлагает учить студентов критическому мышлению и написанию академических работ, а также использовать компьютерные программы по выявлению плагиата. Кроме этого, считает Можейко, важно пересмотреть систему набора в вузы.В целом, для того, чтобы пойти на изменения в белорусской системе образования, нужно быть готовым что-то изменить, считает он.Вадим Можейко напомнил, что Беларусь в 2015 году вступила в Европейское пространство высшего образования «авансом» – при условии выполнения ряда требований.Почему же по факту ничего не поменялось, аналитик объяснил тем, что государство и не стремилось к какому-то прогрессу.«Мне кажется, вступление Беларуси в Европейское пространство высшего образования было продиктовано лишь желанием государства продавать иностранцам белорусские дипломы», – отметил эксперт.«Как это происходит? Иностранец приезжает к нам, платит деньги, учится, и его нельзя отчислить, даже если он не ходит на занятия и использует в работах плагиат. Иностранные студенты знают, что их не исключат, и нагло этим пользуются. Потом возникают такие комичные ситуации, когда китайский студент, который в течение пяти лет учебы не мог связать два слова по-русски, приносит академическую работу на 50 страниц, и все понимают, что он это сделать самостоятельно просто не мог», – рассказал эксперт.Аналитик рассказал, к чему это все может привести в итоге.«Украина также «торговала дипломами». И когда вот такие специалисты стали возвращаться в свои страны, там пришли в шок. В результате несколько восточных стран запретили украинские дипломы о законченном медицинском образовании», – рассказал Можейко.Так Украина дискредитировала свои дипломы. Беларусь рискует оказаться в такой же ситуации, уверен эксперт.Говоря о проблемах белорусского образования, Вадим Можейко обратил внимание на важность деполитизации образования. На его взгляд, недопустимо, чтобы по политическим мотивам увольняли преподавателей или отчисляли студентов.«Сегодня это как дамоклов меч в образовании», – считает он.Важно, на его взгляд, чтобы существовала университетская автономия. Университеты должны быть свободными академическими объединениями. Это предусматривает много вещей, в том числе, и выбор ректора только теми, кто работает либо учится в университете. А все решения должны приниматься на университетском совете академической корпорацией, а не чиновниками из министерства, которые, возможно, ни дня в университете не работали.«Необходима также финансовая автономия. Деньги, полученные, допустим, от иностранных студентов и платников, должен распределять, на что эти средства пойдут, сам университет, – считает Можейко. – Понятно, что финансы должны быть прозрачными, чтобы все могли видеть, что, к примеру, на ремонт в общежитии и в кабинетах вуза ушло столько и столько».Указал аналитик и на важность возможности международного обмена.«Студенты и преподаватели должны иметь возможность поучиться в других странах, в том числе желательны и внутренние обмены внутри страны», – отметил он.«Если бы белорусская система образования адаптировалась к стандартам Европейского пространства высшего образования – это уже был бы огромный скачок вперед», – подчеркнул эксперт.