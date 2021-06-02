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Атака на «Пресс-клуб»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналисты за решеткой. Кто и почему? Комментирует доктор юридических наук Под арестом находится 29 представителей СМИ. Значительный рост числа журналистов-арестантов связан с заведением уголовного дела против сотрудников...

Тут бай — в нокдаунеНокдаун (с англ. knock-down — сокрушающий удар). В боксе это ситуация, когда боксер под воздействием удара не может подняться с настила ринга.Нечто похожее испытали работники негосударственного интернет-портала TUT.BY, когда 18 мая с.г. к ним пришли представители Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь. В результате руководители компании и больше десятка сотрудников были задержаны в рамках уголовного дела по ч.2 ст.234 УК («Уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере»).По информации ДФР, компания ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» являлась резидентом Парка высоких технологий и получала доходы за счет рекламной деятельности. Однако она не в полной мере производила отчисления в Фонд социальной защиты населения. Тем самым, государству был причинен ущерб более чем на миллион долларов США.Представили компании расценили такую информацию как спекуляцию. В частности, они указали, что резиденты Парка высоких технологий имеют льготы по уплате таких взносов, а из полученных доходов сотрудники «TUT.BY» платили подоходный налог.Как стало известно, директора компании Людмилу Чекину, заместителя директора Ирину Рыбалко, главного бухгалтера Анжелу Ассад, заместителя главного редактора Марию Новик, руководителя разработок Аллу Лопатко, главного редактора Марину Золотову, редактора Ольгу Лойко, журналистку Елену Толкачеву заключили под стражу в качестве подозреваемых. Юлия Чернявская, вдова основателя портала Юрия Зиссера, была допрошена в ДФР и находится под домашним арестом.Следует отметить, что «TUT.BY» является одним из крупнейших в Беларуси медиа-ресурсов. Унего более 3 млн. пользователей. Важно и то, что после президентских выборов 2020 г. журналисты портала активно освещали акции протеста, вели передачи с анализом ситуации в стране. Распространением оперативной и объективной информации «TUT.BY» вызывал недовольство властей. Не случайно он в январе 2021 г. по иску Министерства информации был лишен регистрации как СМИ, однако продолжил работу как ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА».После возбуждения уголовного дела Мининформации на основании представления Генеральной прокуратуры безотлагательно приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу и его копиям.Заявление с протестом по поводу уголовного преследования сотрудников «TUT.BY» сделали белорусские правозащитные организации. В нем, в частности, отмечается: «Спасылкі ўладаў на эканамічные парушенні, якія нібыта сталі падставай для пераследу, ужо шмат гадоў актыўна выкарыстоўваюцца дзеля абгрунтавання рэпресіўных захадаў супраць праваабаронцаў, медыя, незалежных прафсаюзаў».Действия белорусских властей против «TUT.BY» осудила международная организация «Репортеры без границ», а также депутаты Европейского парламента. 15 сотрудников портала, попавшие под уголовно-процессуальные санкции, были признаны политзаключенными.Будущее расследование и судебное разбирательство позволит в большей степени составить представление о законности и обоснованности уголовного дела против руководителей и сотрудников, но уже сейчас видна политическая подоплека «наезда» властей на независимую медиа-структуру.Не менее показательным является уголовное дело против сотрудников культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб». Его основательница, известный медиаменеджер Юлия Слуцкая с 22 декабря 2020 г. находится под стражей. Она была задержана в минском аэропорту при возвращении из зарубежной поездки. У нее дома и в офисе прошли обыски. Вместе с ней задержаны еще шесть человек, работающих в «Пресс-клубе». Среди них: Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Сергей Якупов (позднее депортирован в Россию), Петр Слуцкий (сын Юлии). Также за решеткой оказалась Ксения Луцкина, бывший сотрудник Белтелерадиокомпании, которая участвовала в совместном проекте по созданию альтернативного телевидения.Как и сотрудников «TUT.BY», Юлию Слуцкую и ее коллег органы следствия обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.243 УК). Родственники арестованных для погашения причиненного ущерба внесли на счет Следственного комитета 109 769 рублей.Судя по письмам Юлии Слуцкой в адрес дочери, на следственные действия ее вызывают редко. Она, как и другие фигуранты дела, банально ждет очереди «на суд».В защиту арестованных журналистов «Пресс-клуба» выступили: Белорусская ассоциация журналистов, Европейская федерация журналистов, «Репортеры без границ», посольство Великобритании в Беларуси.* * *В настоящее время в неволе находятся также осужденные корреспонденты Белсата Екатерина Андреева и Дарья Чульцова, бывший сотрудник Белапан Андрей Александров, гродненский журналист Андрей Почобут, аналитик и блогер Денис Ивашин. Еще ряд журналистов отбывают наказания в виде административного ареста. Это, в частности, сотрудник «TUT.BY» Любовь Касперович, могилевские журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич, журналист газеты «Белорусы и рынок» Артем Майоров, фрилансер Алесь Силич.Как стало известно, 24-25 мая с.г. были осуждены к административным арестам шесть технических работников «Белсата», задержанных во время вторжения силовиков в нелегальный офис студии.Что является общим для журналистов, подвергшихся уголовным и административным мерам воздействия?Они — «не свои» и не получают деньги от властей за работу. Более того, они распространяют критическую информацию о событиях в стране. Как результат — начинают «прессовать» под разными предлогами. Для заведения уголовных дел находят, как правило, финансовые нарушения, связанные с причинением ущерба государству. Журналистов, освещающих массовые акции, в нарушение Закона о СМИ, приравнивают к их участникам.Получается, что независимые журналисты виноваты перед властью уже фактом своего существования. За распространение неугодной властям информации их привлекают к ответственности, прикрываясь формальными нарушениями законодательства.Вот такая рискованная у нынешних журналистов работа: отвечать за каждое слово, за каждый кадр, а точнее за то, что стали журналистами негосударственных изданий.