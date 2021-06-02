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Властную вертикаль не следует путать с пилоном

Противоречие нарастает

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Время уклоняться от объятий Отечество в опасности! Декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя» не высосан из пальца и не взят с потолка. Конституционный строй в стране под...

Возьмем, для примера 35-ю статью Конституции: «Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством. Порядок проведения указанных мероприятий определяется законом».Это в теории. А на практике? Если я на своем балконе вывешу между белыми трусами красные, то какова вероятность того, что ко мне не постучатся в дверь аккуратно подстриженные молодые люди? Опыт, сын ошибок трудных, подсказывает, что она (вероятность) близка к 100%.Вывешенное на балконе приватизированной квартиры в неправильной последовательности исподнее сегодня приравнивается к пикету. Я — не юрист, спорить не стану. Пусть будет пикет. Но пикетирование, не нарушающее порядок и права других граждан, гарантируются в Беларуси государством.Ау, государство, ты где? Чем ты там занято? Охраной независимости и суверенитета? А смысл? О какой независимости и о каком суверенитете может идти речь, когда в стране нарушаются базовые права граждан?18 мая на заседании Совета Безопасности обсуждался вопрос о повышение роли этого коллегиального органа в жизни государства. Не обошли своим внимание участники заседания и «агрессивные попытки превратить Беларусь, по терминологии США, в «несостоявшееся государство».О несостоявшихся государствах (failed states) за последнее время написано немало. В наш динамичный век «кто не успел, тот опоздал». Опаздывают же в первую очередь идущие своим путем, т.е. неспособные вписаться в мейнстрим (основной поток).Декрет № 2 закрепил за Советом Безопасности жизненно важные функции. «Такое расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасной работы всего государства и каждого человека». Каждого, следовательно, меня и членов моей семьи.Отлегло. Читаю и перечитываю, а на вопрос жены: «Посмотри, дорогой, я в правильном порядке развесила на балконе белье?» мне теперь есть, что ответить.Спасибо Декрету № 2. Если бы не та оперативность, с которой он был подписан, «наши дети ходили бы в лаптях и опять под плеткой. «Ну не нужно нашим детям это!» Согласен, не нужно.Как и положено судьбоносному документу, подписание Декрета № 2 было анонсировано заранее: «Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века <…>. Это будет очень серьезно».Сразу же начались гадания по поводу содержания будущего декрета. Но для тех, кто с белорусской реальностью знаком не по картинкам государственных телеканалов, проблемы не возникло.Белорусская культура властицентрична. Предлагаю проделать мысленный эксперимент: с помощью блендера создать однородную субстанцию из всех элементов культуры и дать ей устояться. По истечению некоторого времени начнется процесс кристаллизации, конечным результатом которого станет… властная вертикаль с национальным лидером (батькой и т.п.) во главе.Существует расхожее мнение, что властная конструкция держится на единственной персоне. Но так ли это? Сторонникам подобной теории рекомендую заточить карандаш и поставить его на острие. Получилось? То-то же!Властную вертикаль не следует путать с пилоном, с помощью которого красотки возбуждают посетителей ночных клубов. Властная вертикаль — это своеобразная пирамида. Ее устойчивость определяется площадью основания. В случае Беларуси в основании пирамиды несложно разглядеть не только сотни тысяч силовиков, десятки тысяч чиновников и членов участковых избирательных комиссий, но и миллионы готовых безропотно откликаться на любые требования непосредственных руководителей.Способна ли замена первого лица на вершине властной вертикале изменить что-либо в ее основании? И да, и нет. Если к моменту замены ресурс прежней политики исчерпан, то вероятность изменений высока (СССР после смерти Сталина и Черненко), если же нет, то извините… КНДР и Туркмения — тому пример.Беларусь — не Туркмения, но на сколько Беларусская модель исчерпала свой ресурс, однозначно ответить сложно. Основная проблема любых прогнозов заключается в том, что устойчивость Беларусской модели определяется в большей степени уровнем поддержки со стороны России, чем внутренними факторами.У России своих проблем хватает, но ее стабильность есть производная от объема природной ренты. Любые, даже самые пессимистические прогнозы показывают, что в ближайшие годы источник природной ренты у старшего брата Беларусской модели не иссякнет.«Правительство, — как справедливо заметил 40-й президент США Рональд Рейган, — не решение нашей проблемы, правительство и есть наша проблема». Перенести данную оценку на белорусское правительство я бы не торопился.Худо ли, бедно ли, но правительство в США подотчетно обществу, о чем свидетельствует регулярная смена хозяина Белого дома в результате выборов. Нашу главную проблему следует искать не на вершине, а в основании вертикали.Безусловно, оно размывается. Носителям авторитарно-тоталитарной культуры с каждым годом все сложнее передавать свою «картину мира» детям и внукам. Однако не следует загонять самих себя в ловушку завышенных ожиданий. Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается.Тем не менее противоречия между сторонниками и противниками Беларусской модели нарастают. Это естественный процесс. Он идет от жизни. Даже обладая огромными ресурсами Государство для народа не в силах его затормозить.Читаем в Экклезиасте: «Всему свое время, и время каждой вещи под небом». И далее: «время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий».Последнее в год Народного единства важно вдвойне. На ближайшее время навык уклоняться от объятий может сыграть не меньшую роль, чем в свое время навык выстраивать цепи солидарности.