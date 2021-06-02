Источник материала: UDF





«Мобилизоваться по максимуму!»

Горизонтальные связи vs. вертикальное подчинение

Мы имеем то, что имеем

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заметки дилетанта об одном из откровений, прозвучавшем в Овальном зале Кто ищет, тот всегда найдет, тем более, когда речь идет не о поиске философского камня, а о поиске… врагов.

И какие перспективы? И какие перспективы!!! Всех не перечислить. Список обширен, поэтому ограничусь главной: «жить впроголодь, как это было в 90-е, мы никогда не будем». Таков промежуточный итог следования единственно верным курсом на протяжении 27 лет. То ли еще будет!Наш успех — их зависть. Отсюда непрерывные попытки навязать нам так называемые реформы, суть которых — уничтожение белорусской экономики. Но у нас есть кому бдеть, есть кому отделять зерна от плевел, а мух от котлет. Предложения реформаторов-доброхотов, способные довести страну за сутки до нищеты, не пройдут.Обратимся к цифрам, ни на минуту на забывая при этом, что они подготовлены Международным валютным фондом. Вглядитесь в таблицу. Из нее следует, что Литва по ВВП (ППС) на душу населения почти в два раза обогнала Синеокую. Но кто, находясь в здравом уме и твердой памяти примет близко к сердцу информацию, подготовленную конторой Рокфеллеров и Ротшильдов?26 мая не стало одним из проходных дней в новейшей истории Белорусской модели. Откровения, прозвучавшие в этот день в Овальном зале Дома Правительства, аналитики еще долго будут обсуждать. Бог им в помощь!В центре внимания, естественно, оказалась история с ирландским лоукостером компании Ryanair. Мне к умным словам коллег добавить нечего. Поэтому ограничусь анализом одного предложения, оставшегося в тени Боинга, чудом избежавшего катастрофы: «Сегодня мы должны бежать еще быстрее, мобилизоваться по максимуму!»Сокращу предложение до глагола «мобилизоваться», пришедшего к нам из французского языка.В том, что советская экономика была мобилизационной, полагаю, подробно разъяснять не требуется. Но советская экономика приказала долго жить не в последнюю очередь благодаря тому, что большинство представителей якобы новой исторической общности людей стали руководствоваться принципом: «Мы делаем вид, что работаем, они делают вид, что платят». Против лома всеобщей абыяковости у государства рабочих и крестьян адекватного приема не нашлось.На протяжении тысячелетия элиты Руси, а затем Московии, Российской империи и СССР пытались мобилизовать личностные ресурсы подданных, одновременно нейтрализуя их личностные качества. Опыт своих исторических предшественников сегодня активно осваивают архитекторы Беларусской модели. Результат освоения отражен в приведенной выше таблице.«Мобилизоваться по максимуму!» Сказать-то легко. Времена Павки Корчагина канули в Лету. Его наследники желают потреблять. Мир вещей вытеснил мир идей.Слово российскому политологу Эмилю Паину: «Сегодня возможна лишь виртуальная мобилизация зрителей, которые мысленно почти тотально готовы поддержать любимого вождя, но не сходя с дивана, например, в телефонном социологическом опросе. А вот уже для организации Антимайдана и для других массовых действий в поддержку властей приходится нанимать клакеров или сгонять безыдейных статистов с помощью административного ресурса. О возможности же использовать мобилизацию для модернизации, хотя бы в архаичной форме индустриализации (строительства новых днепрогэсов), и говорить нечего — это утопия».Такая вот реальность. Современным максимумам далеко до вчерашних минимумов, поскольку мобилизационная модель развития требует объединяющей общество высокой цели. Но за неимением гербовой бумаги пишут на простой, а за неимением высокой цели говорят о стабильности, под которой понимают сохранение политического порядка в неизменном виде.Каждому авторитарно-тоталитарному режиму требуется свой системообразующий миф. Продолжительность жизни мифа определяет жизненный цикл режима. Вспомним фильм «Москва слезам не верит». С большинством его героев можно было смело пойти в разведку, но попробуйте представить, чтобы Катя (директор крупного предприятия) говорила идеологическими штампами. Попробовали? Получилось?Проблема не в Кате. Фильм вышел на экран в 1979 г. До Перестройки оставалось шесть лет, но искренне верящих в коммунистический миф к этому времени невозможно было отыскать даже среди членов Политбюро.Нынешний год объявлен в Беларуси годом Народного единства. Ответственность за единение (национальную солидарность) возложена на властную «вертикаль». Но если единение — цель, а мобилизация — средство, то какова вероятность успеха.«Национальная солидарность, — поясняет публицист Михаил Пожарский, — это добровольные, горизонтальные связи. А мобилизация — система вертикального, приказного подчинения чужой воле. Нация рождается не тогда, когда солдаты маршируют вперед и с песней, а тогда, когда они возвращаются домой, превращаясь в гражданское общество. Фасад нации — не военные парады, а общественные организации, которых у нас почти нет».Но не сидеть же сложа руки. Вспомним лягушку, угадившую в кувшин с молоком. Есть такое мудреное слово «субституты» (от лат. substitutio — замена). В качестве субститута идеологии белорусам предложена внешняя политика. История с лоукостером — это как раз то, что доктор прописал.Кто ищет, тот всегда найдет, тем более, когда речь идет не о поиске философского камня, а о поиске… врагов. Начали с ближайших соседей. Дальше-больше… И вот уже замелькало слово «патриотизм». Оно гармонично смотреться рядом со словом «преданность»: «Такие моменты (имеется в виду замена в Риге официального флага на БЧБ) возбуждают в нас чувство патриотизма и преданности. Мы становимся государственными людьми, народом».Россиянам проще. Падение доходов они с лихвой компенсируют гордостью за огромную территорию, природными богатствами или военной мощью. Этих преимуществ белорусы лишены. Вот и приходится коллективную ущербность компенсировать героизацией насилия.За неимением собственных мыслей в очередной раз прибегну к цитированию: «Насилие есть механизм варварского самоутверждения (в смысле тождественный эпохе варварства), активирующий глубоко лежащие слои культуры и архаические образцы поведения» (Лев Гудков, директор «Левада-центра»).Несмотря на XXI век, белорусская политическая элита и значительная часть общества так и не смогли освободиться от глубоко лежащих слоев культуры. Поэтому мы имеем то, что имеем.