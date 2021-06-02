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В Минске открылась Международная специализированная выставка TIBO-2021
02.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открылась Международная специализированная выставка в сфере информационных технологий TIBO-2021. Она проходит уже в 27-й раз. В этом году свои разработки здесь представили почти 140 компаний из восьми стран мира, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.
На одной площадке – основные достижения республики в сфере IT. Здесь, например, можно познакомиться с ID-картами, которые совсем скоро появятся у каждого белоруса. Чуть дальше расскажут о возможностях единого портала электронных услуг, а еще продемонстрируют, как работает мобильная связь пятого поколения 5G.
А уже завтра участники форума обсудят стратегию развития Евразийского экономического союза до 2025 года. В частности – формирование единого информационного пространства ЕАЭС.
Международная специализированная выставка и конгресс по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям TIBO проводятся по инициативе Министерства связи и информатизации Беларуси с 1994 года.
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В этом году свои разработки здесь представили почти 140 компаний из восьми стран мира.
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