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В Минске открылась Международная специализированная выставка TIBO-2021

02.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылась Международная специализированная выставка в сфере информационных технологий TIBO-2021. Она проходит уже в 27-й раз. В этом году свои разработки здесь представили почти 140 компаний из восьми стран мира, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.

На одной площадке – основные достижения республики в сфере IT. Здесь, например, можно познакомиться с ID-картами, которые совсем скоро появятся у каждого белоруса. Чуть дальше расскажут о возможностях единого портала электронных услуг, а еще продемонстрируют, как работает мобильная связь пятого поколения 5G.

«Это показ того, что есть; и форумы, семинары, чтобы обсудить, прийти к какой-то новой мысли, что и как может быть реализовано. Для самих участников это так. Но и плюс – в определенных моментах, что касается практических систем, которые будут работать уже в ближайшее время – это возможность услышать и ваше мнение. Ведь все сервисы, не только информационные, должны быть удобны пользователю», – рассказал министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган.

А уже завтра участники форума обсудят стратегию развития Евразийского экономического союза до 2025 года. В частности – формирование единого информационного пространства ЕАЭС.

Международная специализированная выставка и конгресс по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям TIBO проводятся по инициативе Министерства связи и информатизации Беларуси с 1994 года.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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В этом году свои разработки здесь представили почти 140 компаний из восьми стран мира.
 
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