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В Минске воспитанников реабилитационного центра поздравили представители диаспор
02.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С пожеланиями здоровья. В Минске детей-воспитанников реабилитационного центра поздравили представители национальных общин Беларуси, передает «МИР 24».
Активисты армянской, польской, корейской и украинской диаспор подготовили небольшой концерт – знакомство со своей культурой. Ну а дети в ответ показали выставку с поделками. В центре реабилитации побеждают тяжелые диагнозы и возвращают детям здоровье. Ежегодно там лечится больше тысячи человек.
За время существования центра социальную адаптацию и реабилитацию там прошли больше 20 тысяч детей-инвалидов.
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Активисты армянской, польской, корейской и украинской диаспор подготовили небольшой концерт – знакомство со своей культурой.
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