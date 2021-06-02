В Минске воспитанников реабилитационного центра поздравили представители диаспор

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С пожеланиями здоровья. В Минске детей-воспитанников реабилитационного центра поздравили представители национальных общин Беларуси, передает «МИР 24».

Активисты армянской, польской, корейской и украинской диаспор подготовили небольшой концерт – знакомство со своей культурой. Ну а дети в ответ показали выставку с поделками. В центре реабилитации побеждают тяжелые диагнозы и возвращают детям здоровье. Ежегодно там лечится больше тысячи человек.

«Мы обязаны делать детство наших детей счастливым и делать его здоровым. Хотя бы пытаться. В центре дети проходят реабилитацию. Наше достижение, когда дети поднимаются с колясок, когда они начинают говорить», – рассказала директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов Людмила Кондрашова.

За время существования центра социальную адаптацию и реабилитацию там прошли больше 20 тысяч детей-инвалидов.