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Смартфон за креативность: радио «МИР» в Беларуси наградило победителя детского конкурса
02.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Конкурс детского рисунка «Безопасный мир без интернета» сегодня завершился на радио «МИР» в Беларуси. Он прошел в День защиты детей. Маленькому победителю вручили новый смартфон, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Творчество и креативность – главные требования для победы. В мессенджеры радио «МИР» прислали более 120 работ. Дети рисовали красками, карандашами, фломастерами или ручкой.
Главная тема работ – безопасность в интернете. Юные художники присылали рисунки, плакаты и даже делали стенгазеты. Все они рассказывают о том, как правильно вести себя на просторах Всемирной паутины.
Победителем конкурса стал Александр Сыровежкин. Он выиграл новый смартфон. Но вручили его маме. Мальчик сейчас на каникулах у бабушки. О победе он узнал лишь по видеосвязи. 13-летний Саша мечтает стать программистом. Это и натолкнуло на идею рисунка.
Пока телефон будет лежать в коробке. Саша получит его через неделю, когда приедет в Минск.
Радио «МИР» в Беларуси часто проводит конкурсы и дарит подарки. Это смартфоны, сертификаты и даже самокаты. А недавно в эфире радио разыграли и квартиру в Минске.
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Главная тема работ – безопасность в интернете. Юные художники присылали рисунки, плакаты и даже делали стенгазеты.
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