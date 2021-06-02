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Смартфон за креативность: радио «МИР» в Беларуси наградило победителя детского конкурса

02.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Конкурс детского рисунка «Безопасный мир без интернета» сегодня завершился на радио «МИР» в Беларуси. Он прошел в День защиты детей. Маленькому победителю вручили новый смартфон, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Творчество и креативность – главные требования для победы. В мессенджеры радио «МИР» прислали более 120 работ. Дети рисовали красками, карандашами, фломастерами или ручкой.

Главная тема работ – безопасность в интернете. Юные художники присылали рисунки, плакаты и даже делали стенгазеты. Все они рассказывают о том, как правильно вести себя на просторах Всемирной паутины.

Победителем конкурса стал Александр Сыровежкин. Он выиграл новый смартфон. Но вручили его маме. Мальчик сейчас на каникулах у бабушки. О победе он узнал лишь по видеосвязи. 13-летний Саша мечтает стать программистом. Это и натолкнуло на идею рисунка.

«Он нарисовал планету Земля, на которой сам стоит со щитом, вокруг летают вирусы, черви, спам, и он защищается от этих атак. Это первый такой большой выигрыш, эмоции зашкаливают», – рассказала мама победителя конкурса Ирина Сыровежкина.

Пока телефон будет лежать в коробке. Саша получит его через неделю, когда приедет в Минск.

Радио «МИР» в Беларуси часто проводит конкурсы и дарит подарки. Это смартфоны, сертификаты и даже самокаты. А недавно в эфире радио разыграли и квартиру в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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Главная тема работ – безопасность в интернете. Юные художники присылали рисунки, плакаты и даже делали стенгазеты.
 
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Смартфон за креативность: радио «МИР» в Беларуси наградило победителя детского конкурса
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