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ЧМ-2021. Стало известно расписание четвертьфиналов
Источник материала: Навiны
Директорат чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году проходит в Риге, опубликовал расписание четвертьфинальной стадии первенства планеты.
Все матчи пройдет 3 июня:
начало в 16:15
начало в 20:15
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Директорат чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году проходит в Риге, опубликовал расписание четвертьфинальной стадии первенства планеты.
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