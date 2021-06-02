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ЧМ-2021. Стало известно расписание четвертьфиналов

02.06.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Директорат чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году проходит в Риге, опубликовал расписание четвертьфинальной стадии первенства планеты.

ЧМ-2021. Стало известно расписание четвертьфиналов
Фото носит иллюстративный характер

Все матчи пройдет 3 июня:

начало в 16:15

  • Швейцария — Германия;
  • США — Словакия.

начало в 20:15

  • Россия — Канада;
  • Чехия — Финляндия.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Директорат чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году проходит в Риге, опубликовал расписание четвертьфинальной стадии первенства планеты.
 
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