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Что произошло на рынке наличной валюты

02.06.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 3,25% (с 2,6194 до 2,5343 рубля) снизился в январе—мае 2021 года средний курс наличного доллара, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.

Что произошло на рынке наличной валюты

В январе доллар подешевел на 0,10% (до 2,6169 рубля), в феврале — на 0,39% (до 2,6068), в марте — подорожал на 0,48% (до 2,6192), в апреле — подешевел на 2,23% (до 2,5608), в мае — на 1,03%.

Средний курс покупки за последний месяц снизился на 0,97% (с 2,5470 до 2,5222 рубля), продажи — на 1,10% (с 2,5746 до 2,5463).

Биржевой курс доллара в январе повысился на 1,83% (с 2,5789 до 2,6262 рубля), в феврале — снизился на 0,78% (до 2,6057), в марте — вырос на 0,67% (до 2,6231), в апреле — снизился на 2,42% (до 2,5597), в мае — на 1,05% (до 2,5328), с начала года — на 1,79%.

В январе—мае 2020 года средний наличный курс доллара увеличился на 13,98% (в мае — уменьшился на 0,80%), за год — на 23,94%. В 2019 году американская валюта подешевела на 2,74%, в 2018-м — подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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На 3,25% (с 2,6194 до 2,5343 рубля) снизился в январе—мае 2021 года средний курс наличного доллара, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых...
 
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