Источник материала: Onliner «Это был шикарный план! Никаких налогов, никаких проверок, фактически нулевое качество местного сервиса и при этом огромный автопарк — казалось, что мы просто обречены на успех», — наш герой, назовем его Илья, переехал в Оман четыре года назад и, как он считал, нашел идеальную нишу для бизнеса. Однако время показало, что все не так просто.

«В Беларуси я довольно долго работал в сфере автосервиса — и механиком был, и снабженцем. В общем, для меня все это вполне знакомо, — рассказывает Илья. — А в Омане оказался случайно: супруге предложили хорошую работу, она переехала на время. Потом я выбрался к ней на месяц, осмотрелся и понял, что есть хорошие перспективы для бизнеса. Здесь огромный автопарк, и с каждым годом он увеличивается, но качество работы местных СТО просто поражает. Считаете, что в Беларуси сплошь „криворукие“? Тогда посмотрите на этот „шедевр“! Сорвали резьбу в поддоне — и вот так „решили проблему“».





Поскольку проект требовал серьезных решений и инвестиций, Илья подошел к выбору своей ниши очень ответственно: «Дело в том, что здесь довольно однообразный автопарк: местные обожают Toyota, поэтому Camry или Avalon можно встретить на каждом шагу. Соответственно, практически все СТО ориентированы на этот бренд, и местные мастера хотя бы более-менее знают, как менять колодки, фильтры и т. д. Но как только приходится иметь дело с европейскими брендами, возникают проблемы: вам автоматически поднимут ценник в 2—3 раза, но не факт, что все сделают правильно. Именно этим я и планировал заняться — сделать качественную СТО для вполне привычной для нас немецкой техники. Ведь в Беларуси никого не удивишь подержанными BMW, Audi или Mercedes-Benz, а здесь все работы с ними стоят приличных денег».





«Просто так открыть СТО в Омане тогда было нельзя, учредителем обязательно должен был быть оманец, — рассказывает историю становления бизнеса Илья. — Поэтому пришлось искать местного „спонсора“. Хотя на самом деле это был партнер: мы вкладывали деньги поровну. Распределение обязанностей планировалось следующее: за партнером документы и рекламное сопровождение (в том числе и работа с клиентами), а я беру на себя техническую часть вопроса — оснащение сервиса, персонал и т. д. И это, кстати, была самая сложная часть. С наемным персоналом в Омане просто беда: сами оманцы редко работают по найму, и вся черновая работа достается экспатам из Бангладеш, Индии, Пакистана и т. д. С квалификацией тоже беда: мало того что ничего не умеют, так еще и общаться невозможно — английского не знают, а местный язык коверкают так, что не поймешь, о чем речь. Поэтому у меня был такой план: я нахожу механиков в Беларуси, покупаю для них визу и билеты, и мы вместе работаем на СТО, обеспечивая качественный сервис».





«Но, как оказалось, в Беларуси дела в сфере автосервиса обстоят гораздо лучше, чем в Омане! — смеется Илья. — Я начал обзванивать знакомых, предлагая зарплату около $1500 „чистыми“. Но в ответ слышал, что это совсем немного, в Беларуси они зарабатывают не меньше $2000. Правда, некоторые потом звонили, просили „аванс“ в $100... В общем, найти штат ответственных механиков из Беларуси не получилось, откликнулся только один знакомый. Вместе с ним мы и начали развивать „европейскую“ СТО в Омане.

Почему я делаю акцент на слове „европейскую“? Потому что обычная СТО в Омане представляет собой какой-нибудь навес, где экспаты крутят гайки, разбрасывая вокруг себя замененные запчасти. Поменял свечи? Старые под ноги, пусть валяются. Сюда же — колодки, фильтры и т. д. В общем, для стороннего человека это скорее похоже на свалку хлама, а не на автосервис. Однако это не мешает местным „экспертам“ спокойно брать в работу любое, даже очень дорогое авто.

Мы же изначально пошли в „премиум“: территория огорожена, красивые боксы, кондиционеры — все дела. Казалось бы, что тут такого? Но в промышленной зоне, где находятся еще десятки СТО, у нас единственных были полноценные въездные ворота. Все остальные работают „в поле“, могут даже просто машину погрузчиком поднять и работать под ней».





«На старте пришлось вложиться довольно серьезно, — вспоминает Илья. — Общий бюджет СТО вышел где-то около $50 000. Но, повторюсь, при этом мы выгодно отличались от всех остальных — и визуально, и компетенцией. А если учесть, что в Омане на тот момент не было никаких налогов (вообще!), наша бизнес-модель выглядела очень перспективной. Аренда трех боксов общей площадью около 120 кв. метров стоила порядка $1200, оформление документов обошлось в $200, а рабочая виза на два года для работника стоит $1000, плюс жилье для него порядка $300. При этом замена, скажем, задних колодок на BMW или Audi стоит около $60, а любой серьезный ремонт выливается в куда более весомые цифры.

Правда, есть своя специфика: когда работы выходят за рамки регламентных, приходится рассчитывать только на свой опыт. Это в Минске, скажем, неисправный „автомат“ можно снять и отвезти специалистам. Или пригласить автоэлектрика, если проблема оказалась слишком сложной. Здесь же ты можешь рассчитывать только на себя или коллегу, к местным спецам обращаться смысла нет: „накосячат“ они — а отвечать перед клиентом будешь ты. Кстати, по поводу ответственности: все гарантии даются на словах, никаких кассовых аппаратов не предусмотрено. Однако сарафанное радио сделает тебе такую антирекламу, что есть шанс потерять всех клиентов».





«Собственно, реклама и стала нашей основной проблемой, — анализирует ситуацию Илья. — Дело в том, что здесь никто не оформляет сайты, не размещается на каких-то порталах, все продвижение идет через Instagram либо через рекомендации знакомых. Именно этим должен был заниматься мой партнер: искать популярных инстаграм-блогеров, договариваться о партнерстве, продвигать СТО. Однако поскольку он изначально не горел этим бизнесом, то никакого толку от него мы не добились — нормального продвижения так и не получилось. Даже непонятно, зачем человек вообще вписался в бизнес, если он ему совершенно не интересен.

Хотя у нас были все шансы: клиентская база постепенно росла, несмотря на все „но“. А эти „но“ заключались в том числе и в отношении местных к экспатам, приезжим. Если кто-то заезжает на сервис и видит, что к нему выходит не местный, а приезжий, это сразу включает режим легкого пренебрежения. С тобой начинают активно торговаться, требовать больших скидок и всячески демонстрировать свое отношение к „понаехавшим“. Если бы мой партнер-оманец просто приветствовал посетителей и вел с ними переговоры по ценам, это позволило бы зарабатывать гораздо больше. А так вся его „работа“ сводилась к тому, чтобы регулярно забирать свою часть прибыли».





«В общем, неудивительно, что спустя полтора года партнер „перегорел“ окончательно и предложил продать бизнес, — резюмирует Илья. — Я к тому моменту, честно говоря, тоже понял, что развития не будет, в первую очередь из-за бездействия партнера и невозможности расширения бизнеса. Напарник уехал домой, а станцию мы продали с минусом в $20 000. Недавно я заезжал туда, и аж сердце дрогнуло: везде грязь, кондиционеры еле работают... Видимо, на местном рынке все же выгоднее работать за копейки, ничего не вкладывая в бизнес и обучение сотрудников. Потому что все привыкли: даже в „тюнинг-ателье“ напротив работяги залезают с ногами под капот Nissan GT-R и какими-то хомутиками-стяжками что-то там „улучшают“».





«Но перспективы есть. Во-первых, с 2021 года там изменилось законодательство — теперь владельцем может быть не только оманец, — добавляет Илья. — Во-вторых, европейских авто становится все больше: местные ощутили „премиальность“ немецких брендов, и они становятся все популярнее. В-третьих, не обязательно нанимать механика-профессионала: благодаря климату у машин здесь не возникает проблем с электрикой, коррозией, они все выглядят как новые, и большинство работ сводится к обслуживанию — колодки, подвеска, ГРМ... Работы несложные, но дорогостоящие — как правило, обслуживание „европейца“ обходится в два раза дороже, чем Toyota. Поэтому перспективы у такого бизнеса есть, но я, видимо, слишком рано начал работать в этой нише».



