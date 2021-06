Рецензия на хоррор «Тихое место 2» (видео)

Источник материала: Onliner Три года назад в кинотеатры завезли примечательный хоррор «Тихое место». Наряду с «Реинкарнацией» он не только стал одним из лучших «ужастиков», но и числился среди наиболее примечательных фильмов 2018-го. Продолжение должно было выйти больше года назад, но добралось до нас только сейчас. Впечатления двоякие. С одной стороны, в чем-то стало хуже. С другой — в «Тихом месте 2» есть свои преимущества.

Тихий прием

Первое «Тихое место» неожиданно собрало и хорошую кассу, и восторженные отзывы. Уж очень многим пришлась по душе незаезженная концепция с чрезвычайно восприимчивыми к звукам тварями. Чудовища крайне остро реагируют на звуки и готовы сожрать вас за любой чих. Единственный способ выжить — существовать бесшумно. Ни слова, ни смеха, ни крика.

Почти все действия ленты происходят в полной тишине, а разговаривают здесь только шепотом. События концентрировались вокруг одной локации — фермы и ее окрестностей. Здесь поселилась семья с тремя детьми, научившаяся выживать во враждебном мире. Ходить нужно только босиком, общаться — жестами или шепотом. В общем, живи тихо и, может быть, выживешь.





В свое время «Тихое место» называли чуть ли не прорывом в жанре ужасов, хотя штампов и клише там хватало. Особенно уныло становилось во второй половине картины. Чем ближе к концу, тем больше было вопросов «Почему?», тем чаще рука накрывала собою лицо, а киноштампы плодились со скоростью света.

Тем не менее сама идея со звуком, а точнее с его почти полным отсутствием, оказалась интересной. Вторая часть в этом плане априори не могла выглядеть столь же свежо. И все-таки картину ждали. Было банально интересно: что же это за твари такие, да и в целом как авторы повернут развитие событий?

Продолжение должно было выйти в марте прошлого года. Фильм был готов, но помешала пандемия. Наступила серия переносов, и вот наконец «Тихое место 2» на экранах. Причем премьера практически одновременно запланирована в кинотеатрах и в интернете.

«Каждый сам по себе»

Основные события фильма начинаются ровно с того места, где закончилась первая часть. Героиня Эмили Блант вместе с дочкой, сыном и новорожденным малышом бегут с фермы куда глаза глядят. Глаза и ноги приводят семью в странное место, утыканное ловушками. Вскоре им придется попасть в беду, встретиться со старым знакомым и чудом выжить.





Авторы ленты не могли игнорировать чаяния фанатов, а потому в начале рассказали о вторжении кровожадных монстров. Заодно чуть больше раскрыли героев, мотивацию их поступков и в конце концов просто здо́рово показали первый день, когда люди столкнулись с чем-то неизведанным и ужасным.

Первые полчаса — самое отменное, что есть в этом фильме. И первое нападение чудовищ, и начало путешествия семейства Эббот выглядят зрелищно и напряженно. Прямо эталон как для фантастики, так и для хоррора.

Структурно сюжет премьеры уже не опирается на одну локацию, как это было в первой части. В какой-то момент главных героев разделят на три микрокоманды, для каждой из которых прописана своя сюжетная линия. Вопреки ожиданиям, теперь у мамы семейства не так уж много экранного времени. Фокус внимания сместился на ее глухонемую дочь Риган, которая очень хочет стать такой же смелой, как ее спасший семью отец.





Приключения девушки, а точнее атмосфера, которая создается вокруг этих похождений, уж очень напоминает таковую в игре The Last of Us. Похожий постапокалиптический мир, огромные пустынные мосты, забитые брошенными автомобилями, яркая природа и побитые пылью поселения, даже бородатые мужики и отважная девочка с ружьем — все на месте.

Практически роудмуви Риган разбавляется эпизодами с участием ее мамы и брата. Они-то остались на месте и прячутся в некоем подобии бункера. Однако и здесь их поджидает опасность. Обе сюжетные линии перекликаются в особенно напряженных сценах, когда и там, и там героям приходится несладко в сражении за свои жизни.

Смотреть или нет?

В отличие от предшественника, «Тихое место 2» не может похвастаться фишкой вроде упора на тотальную тишину. Во-первых, хоть диалогов здесь немного, но все-таки условно шумных эпизодов куда больше, чем в первой части. В целом на звуки и тишину теперь делается не такой уж сильный упор. Во-вторых, необычный акустический саспенс уступил место более традиционным методам удержания внимания зрителей.





Но это не значит, что второй фильм хуже первого. «Тихое место 2» — пусть и более классический, но крепкий хоррор, который на протяжении почти всего хронометража держит зрителя в напряжении. Не обошлось без клише, да и непредсказуемых сюжетных вывертов здесь нет. Зато авторы небезуспешно попробовали объяснить несколько спорных моментов из первой части и в целом логических ляпов допускали гораздо меньше.

В отличие от предшественника, тварей здесь стало больше. Ситуация как с «Чужим» и «Чужими». Монстров наконец-то не стесняются показывать во всей красе, причем не в сумерках, а при свете дня, смакуя каждую тентаклю.





Эмили Блант и Киллиана Мерфи в фильме не так много, чтобы нахваливать игру именитых актеров. Их не без удовольствия переигрывает изрядно повзрослевшая с первой части Милли Симмондс. И это особенно удивительно, ведь она-то точно не произносит ни слова. Да и Ноа Джуп, играющий ее брата, хорош — уж очень одухотворенно парень орет.

8 Оценка автора Судя по первым отзывам, многие считают «Тихое место 2» добротным хоррором, который, тем не менее, проигрывает предшественнику. Мне, однако, нынешняя премьера приглянулась больше. Пусть у нее не столь оригинальная задумка, зато она живее, бодрее и, если так можно сказать о подобных фильмах, логичнее первой части.