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Рецензия на хоррор «Тихое место 2» (видео)

02.06.2021 07:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Три года назад в кинотеатры завезли примечательный хоррор «Тихое место». Наряду с «Реинкарнацией» он не только стал одним из лучших «ужастиков», но и числился среди наиболее примечательных фильмов 2018-го. Продолжение должно было выйти больше года назад, но добралось до нас только сейчас. Впечатления двоякие. С одной стороны, в чем-то стало хуже. С другой — в «Тихом месте 2» есть свои преимущества.

Тихий прием

Первое «Тихое место» неожиданно собрало и хорошую кассу, и восторженные отзывы. Уж очень многим пришлась по душе незаезженная концепция с чрезвычайно восприимчивыми к звукам тварями. Чудовища крайне остро реагируют на звуки и готовы сожрать вас за любой чих. Единственный способ выжить — существовать бесшумно. Ни слова, ни смеха, ни крика.

Почти все действия ленты происходят в полной тишине, а разговаривают здесь только шепотом. События концентрировались вокруг одной локации — фермы и ее окрестностей. Здесь поселилась семья с тремя детьми, научившаяся выживать во враждебном мире. Ходить нужно только босиком, общаться — жестами или шепотом. В общем, живи тихо и, может быть, выживешь.

Рецензия на хоррор «Тихое место 2» (видео)

В свое время «Тихое место» называли чуть ли не прорывом в жанре ужасов, хотя штампов и клише там хватало. Особенно уныло становилось во второй половине картины. Чем ближе к концу, тем больше было вопросов «Почему?», тем чаще рука накрывала собою лицо, а киноштампы плодились со скоростью света.

Тем не менее сама идея со звуком, а точнее с его почти полным отсутствием, оказалась интересной. Вторая часть в этом плане априори не могла выглядеть столь же свежо. И все-таки картину ждали. Было банально интересно: что же это за твари такие, да и в целом как авторы повернут развитие событий?

Продолжение должно было выйти в марте прошлого года. Фильм был готов, но помешала пандемия. Наступила серия переносов, и вот наконец «Тихое место 2» на экранах. Причем премьера практически одновременно запланирована в кинотеатрах и в интернете.

«Каждый сам по себе»

Основные события фильма начинаются ровно с того места, где закончилась первая часть. Героиня Эмили Блант вместе с дочкой, сыном и новорожденным малышом бегут с фермы куда глаза глядят. Глаза и ноги приводят семью в странное место, утыканное ловушками. Вскоре им придется попасть в беду, встретиться со старым знакомым и чудом выжить.

Рецензия на хоррор «Тихое место 2» (видео)

Авторы ленты не могли игнорировать чаяния фанатов, а потому в начале рассказали о вторжении кровожадных монстров. Заодно чуть больше раскрыли героев, мотивацию их поступков и в конце концов просто здо́рово показали первый день, когда люди столкнулись с чем-то неизведанным и ужасным.

Первые полчаса — самое отменное, что есть в этом фильме. И первое нападение чудовищ, и начало путешествия семейства Эббот выглядят зрелищно и напряженно. Прямо эталон как для фантастики, так и для хоррора.

Структурно сюжет премьеры уже не опирается на одну локацию, как это было в первой части. В какой-то момент главных героев разделят на три микрокоманды, для каждой из которых прописана своя сюжетная линия. Вопреки ожиданиям, теперь у мамы семейства не так уж много экранного времени. Фокус внимания сместился на ее глухонемую дочь Риган, которая очень хочет стать такой же смелой, как ее спасший семью отец.

Рецензия на хоррор «Тихое место 2» (видео)

Приключения девушки, а точнее атмосфера, которая создается вокруг этих похождений, уж очень напоминает таковую в игре The Last of Us. Похожий постапокалиптический мир, огромные пустынные мосты, забитые брошенными автомобилями, яркая природа и побитые пылью поселения, даже бородатые мужики и отважная девочка с ружьем — все на месте.

Практически роудмуви Риган разбавляется эпизодами с участием ее мамы и брата. Они-то остались на месте и прячутся в некоем подобии бункера. Однако и здесь их поджидает опасность. Обе сюжетные линии перекликаются в особенно напряженных сценах, когда и там, и там героям приходится несладко в сражении за свои жизни.

Смотреть или нет?

В отличие от предшественника, «Тихое место 2» не может похвастаться фишкой вроде упора на тотальную тишину. Во-первых, хоть диалогов здесь немного, но все-таки условно шумных эпизодов куда больше, чем в первой части. В целом на звуки и тишину теперь делается не такой уж сильный упор. Во-вторых, необычный акустический саспенс уступил место более традиционным методам удержания внимания зрителей.

Рецензия на хоррор «Тихое место 2» (видео)

Но это не значит, что второй фильм хуже первого. «Тихое место 2» — пусть и более классический, но крепкий хоррор, который на протяжении почти всего хронометража держит зрителя в напряжении. Не обошлось без клише, да и непредсказуемых сюжетных вывертов здесь нет. Зато авторы небезуспешно попробовали объяснить несколько спорных моментов из первой части и в целом логических ляпов допускали гораздо меньше.

В отличие от предшественника, тварей здесь стало больше. Ситуация как с «Чужим» и «Чужими». Монстров наконец-то не стесняются показывать во всей красе, причем не в сумерках, а при свете дня, смакуя каждую тентаклю.

Рецензия на хоррор «Тихое место 2» (видео)

Эмили Блант и Киллиана Мерфи в фильме не так много, чтобы нахваливать игру именитых актеров. Их не без удовольствия переигрывает изрядно повзрослевшая с первой части Милли Симмондс. И это особенно удивительно, ведь она-то точно не произносит ни слова. Да и Ноа Джуп, играющий ее брата, хорош — уж очень одухотворенно парень орет.

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Оценка автора
Судя по первым отзывам, многие считают «Тихое место 2» добротным хоррором, который, тем не менее, проигрывает предшественнику. Мне, однако, нынешняя премьера приглянулась больше. Пусть у нее не столь оригинальная задумка, зато она живее, бодрее и, если так можно сказать о подобных фильмах, логичнее первой части.

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Три года назад в кинотеатры завезли примечательный хоррор «Тихое место». Наряду с «Реинкарнацией» он не только стал одним из лучших «ужастиков», но и числился...
 
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