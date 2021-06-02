Попали в образцовый агрогородок, где зарплата выше 1000 рублей. А потом заглянули в обычный

Источник материала: Onliner За рапсовым полем раскинулся пышный дворец. Грунтовка сменилась хорошим асфальтом, навстречу проплыли коттеджи с разноцветными крышами, мимо прошуршал мужик на моноколесе. Мы пересекли невидимую границу процветающей Беларуси и оказались в Журавлином. Этот репортаж о том, как ничем не примечательная белорусская деревня стала образцовым агрогородком, куда рекой потекли миллионы рублей со всей страны. Мы узнали, как живут и сколько зарабатывают жители Журавлиного, а затем отъехали буквально 30 километров и посмотрели, как протекает жизнь в другом агрогородке, не образцовом, а самом обыкновенном.

















Лозунг «Возродим деревню — сохраним страну» появился в первой половине 2000-х. Тогда же разрабатывалась госпрограмма развития села. На самом высочайшем уровне была поставлена амбициозная задача: обеспечить привлекательность сельского труда и образа жизни. Для этого предполагалось преобразовать белорусские поселки и деревни в качественно новые типы поселений — агрогородки. Под программу выделялись многомиллионные бюджетные инвестиции: на новые фермы, жилье, социальную инфраструктуру, инженерные сети, дороги и т. д. Со временем таких агрогородков по всей стране было создано почти полторы тысячи. Некоторые по ряду причин получили особое внимание и финансирование. Среди них — Журавлиный, который построил Нацбанк.









Почему финансовый регулятор вдруг решил облагородить обыкновенную деревню из глубинки в Пружанском районе? Помог тогдашний председатель Нацбанка Петр Прокопович. Он родом из этих мест. Нацбанк превратил в образцовые агрогородки еще несколько соседних деревень, а местное ОАО «Журавлиное» благодаря господдержке обзавелось новыми молочно-товарными фермами, фруктовым садом и стало процветающим многоотраслевым сельхозпредприятием.

Гостиница-дворец и пустота

Первым делом осматриваем местный дворец — огромный общественно-культурный центр с гостиницей и рестораном. Возвели его в 2010-м с явным расчетом на развитие туризма — рядом же Беловежская пуща. В отличие от других объектов здание строилось за счет кредита.





Здесь 48 номеров, несколько конференц-залов, ресторан, бильярдная, сауна с бассейном…



















Беда красивого комплекса в том, что сейчас он работает почти вхолостую. Заселили трех студентов из стройотряда — вот и все постояльцы на сегодня. Если будете проезжать мимо и захотите отобедать в Журавлином, ничего не выйдет: ресторан перевели на работу в режиме заказов (свадьбы, поминки, юбилеи).

— Сейчас все притухло. Пандемия. А раньше были и минчане, и россияне, и безвизовые туристы из Польши. Мы работали с турфирмами. Регулярно отдыхали у нас дети из Московской области, им здесь очень нравилось, — говорит сопровождающий нас представитель ОАО «Журавлиное».

Программирование с третьего класса

Волна обновлений накрыла и местную школу. В середине 2000-х здание реконструировали, пристроив к нему новый корпус с 25-метровым бассейном. Обучение здесь ведется исключительно на белорусском языке, в качестве иностранного изучается немецкий.





Завуч Татьяна Осипчук водит нас по классам с добротным ремонтом, показывает завоеванные кубки, рассказывает об интересных экспериментах.

— У нас есть своя теплица — выращиваем огурцы, помидоры, цветы и зарабатываем для школы деньги. Еще помогает отдел образования. Недавно закупили пять новых компьютеров в кабинет информатики, — говорит завуч. — Да, у нас дети с третьего класса обучаются программированию на языке Scratch. А поскольку для программирования нужен еще и английский, ввели бесплатные факультативные занятия.









Какой же образцовый агрогородок без своего бассейна? В школе есть секция по плаванию, а по вечерам — оздоровительные сеансы для всех желающих.





Директор Олег Бзот рассказывает, что сегодня в школе 72 ученика. В лучшие годы, когда здесь все перестраивалось и обновлялось, было 115.

— По проекту здание рассчитано на 194 ученика. Но что поделаешь, людей становится меньше. А я скажу, в чем причина. Вот у нас немало многодетных семей и для них строится новое жилье. Это ведь прекрасно, но где людям дают квартиры? В Пружанах. Одна семья уехала в город — у меня сразу минус четыре ученика, — говорит директор.





Есть планы по созданию в Журавлином детской академии футбола. Проект для агрогородка нужный, и если он получит финансирование, проблем с заполнением в местной школе точно не будет.

Бесплатные коттеджи и зарплаты в 1000 рублей

Что в агрогородке с работой? Тут два варианта — либо хозяйство с его молочно-товарными фермами и свинокомплексом, либо социальная сфера. Частный бизнес в Журавлином, кажется, так и не прижился. Да и как тут раскрутишься, когда населения всего 450 человек.

По нашей просьбе замдиректора ОАО «Журавлиное» Зинаида Усик называет среднюю зарплату в хозяйстве — 1070 рублей. Неплохо для глубинки. Есть люди, которые держат несколько коров и дополнительно зарабатывают на сдаче молока — до 1000 рублей в месяц.

— Прямо сейчас нам нужны ветврач, зоотехник, повар, техник-осеменатор. Зарплаты хорошие — в пределах тысячи. У техника-осеменатора, когда пойдут результаты работы, может быть и в пределах двух тысяч, — говорит замдиректора. — Само собой, даем работникам жилье. Самый комфортный вариант — коттедж. Вот сейчас у нас пустуют два индивидуальных дома. Готовы отдать их тем специалистам, которые приедут вместе со своими семьями.

Коттеджи работникам выделяют бесплатно. А отработав в хозяйстве 10 лет, жилье можно выкупить в рассрочку по остаточной стоимости.









Нас приглашают зайти в гости к многодетной семье, которая проживает в одном из коттеджей. Елена — зоотехник-селекционер, Сергей — главный зоотехник. Молодыми специалистами они переехали в Журавлиный еще в 2007 году.

— Я родом из Малоритского района, Сергей из Волоковыска. Познакомились в Гродненском аграрном университете и поначалу отрабатывали распределение в своих районах, а когда поженились, нам предложили на выбор хозяйства в Кобринском и Пружанском районах. Так мы оказались здесь, — рассказывает Елена. — Я работала селекционером, а муж сразу пошел на должность заведующего фермой. Нам дали этот дом. Он был совершенно новый, с готовой отделкой. Начали потихоньку обживаться, родились дети…





Со временем семья решила остаться в агрогородке. Инфраструктура устраивает, зарплата хорошая. У Сергея выходит 2500 рублей в месяц. Сейчас выкупают дом в частную собственность. Коттедж был оценен в 19 000 рублей, и многодетной семье предоставили рассрочку на 20 лет.

— Дом хороший, но детская комната была совсем уж маленькой — всего 9 квадратных метров. Мы решили приспособить для жизни чердак, превратив его в полноценный мансардный этаж. Сделали проект, все согласовали. Теперь парни на втором этаже, а дочушка с нами на первом, — проводит экскурсию по дому Сергей.









Пытаемся вывести семью на откровенный разговор. Разве нет бытовых и социальных проблем в агрогородке, пусть и образцовом? Признаются ли журналистам?

— А чего жаловаться на жизнь? Все же хорошо. Зарплату платят вовремя, природа кругом шикарная. Магазин, спорткомплекс, бассейн — не в каждом городе, я вам скажу, такие условия созданы, — провожает нас Сергей.





Девять лет назад Елена с мужем Николаем также получила коттедж от хозяйства. Она работает в доме культуры, он — водитель в ОАО «Журавлиное». Сейчас у них трое сыновей.

— По большому счету здесь можно прожить счастливую жизнь и ни в чем не нуждаться, — убеждена Елена. — Конечно, моя зарплата не дотягивает до средней, но у мужа она вполне достойная. И нам на жизнь хватает. Детский сад есть, школа есть, амбулатория в соседнем агрогородке. Если надо УЗИ или какие-то там обследования — едем в Пружаны. Тут каких-то 15 километров. У вас же в Минске тоже не все в шаговой доступности. Все что угодно можно заказать через доставку — от продуктов из «Евроопта» до бытовой техники.





— Знаете, это же все от человека зависит. Я вот сама деревенская, и мне здесь хорошо. И муж у меня такой же. И земля у нас своя — это очень важно. А кому-то, наверное, нужно что-то другое, — добавляет Елена.





Неидеальный агрогородок: закрылась школа, на очереди детский сад

Образцовый агрогородок скрывается за поворотом, а мы не спешим обратно в Минск. Хотим посмотреть, как неподалеку поживает еще один поселок из программы возрождения села. Накануне командировки узнали, что в агрогородке Ровбицк Пружанского района в прошлом году закрылась единственная школа. Едем туда.





Ровбицк — местечко старинное, впервые упоминается в 1559 году в ревизии Беловежской пущи Великого Княжества Литовского. В 1999-м здесь проживало 729 человек, в 2010-м — 551, сейчас по факту 390. Природный газ сюда так и не пришел, но кое-какие деньги местному хозяйству все же перепадали. Из передовиц центральной прессы узнаем, что в 2013 году ОАО «Ровбицкое» получило новый молочно-товарный комплекс, возведенный «с нуля».

Заметив на асфальте полустертую надпись «Школа», мы остановились у двухэтажного здания. Так и есть, закрыта.





— Хорошая была школа, — подошла пенсионерка.

— А что случилось? Недобор учителей?

— Учителя есть, все есть. И ремонт там был хороший. Видите, окна какие. Детей нет. Девять учеников оставалось. Сейчас их перевели в Сухополь, автобус забирает.

— А с работой здесь что?

— Колхоз как колхоз. Держится, и слава богу. У нас тут и ФАП есть, и КБО. КБО, правда, хотят закрыть. И сберкассу закрывают, и детский садик. Молодежи нет, дети растут и уезжают. У меня трое сыновей — все в городах.





Разговорились с еще одной местной жительницей, работницей фермы.

— Зарплата на ферме хорошая. 700—800, 1500 — кто как работает. У нас толковый директор колхоза, навел порядок. Бычник построили, поля все позасевали. Такая красота... Лишь бы не было войны. Что там с тем самолетом, не знаете?









«Не хочет молодежь в колхоз, тяжко ей тут»

Стучимся в контору местного хозяйства ОАО «Ровбицкое». Нужны ли работники, какие зарплаты, условия? В отделе кадров открывают список вакансий: главный ветврач (от 1200 рублей), главный инженер, инженер-электрик (от 800). Доярка может зарабатывать рублей 900. Свободных «президентских» коттеджей в агрогородке не осталось, но хозяйство компенсирует арендную плату, если молодой специалист найдет себе жилье.

Несколько лет ОАО «Ровбицкое» переживало тяжелые времена: хозяйство признали неплатежеспособным и включили в программу финансового оздоровления до 2027 года, его долги были заморожены на три года с последующей рассрочкой выплаты. Сейчас стало получше — и зарплаты подняли, и показатели пошли вверх. В очередной раз слышим благодарность в адрес нового директора Владимира Супруна, который в день нашего приезда оказался на больничном.

— Одна проблема: мало людей. Не хочет молодежь в колхоз, тяжко ей тут, — говорят в «кадрах».





Центр культурной и общественной жизни Ровбицка — здание двухэтажного клуба, где также размещаются комбинат бытового обслуживания, филиал «Беларусбанка», библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Сотрудники клуба подтверждают: со дня на день закрывается отделение банка, на очереди детский сад.

Говорим с заведующей ФАПом Аллой Жуковской. Ей есть с чем сравнить нынешние времена.

— Двадцать лет назад у меня на участке было 1100 человек (это Ровбицк и несколько ближайших деревень). Сейчас осталось 503. Было очень много детей, много беременных. Теперь всего один ребеночек до года и одна беременная. Но что удивительно: тогда были затруднения с медикаментами, не с чем было работать, а сам ФАП находился в ветхом здании. Сейчас же все лекарства под рукой, отличные условия. Только лечить скоро будет некого.













Валентина и ее частный бизнес

В маленькой будочке в центре поселка теплится одинокий огонек частного бизнеса. У Валентины свой продуктовый магазин, где она и директор, и продавец. Раньше женщина работала в кооперативной торговле, а в 2013 году рискнула открыть свое дело.





— Было тяжко, но втянулась. У меня двое детей, четверо внуков, надо зарабатывать, пока есть здоровье, — говорит она.

Интересуемся, почему больше никто не рискнул?

— Людей у нас мало, одни старики, какой тут бизнес, — улыбается Валентина. — Хотя я считаю, человек всегда сможет заработать, было бы желание и хватка. Места у нас благодатные для туризма, рядом пуща и граница. Что-то можно придумать.





Между Журавлиным и Ровбицком всего 30 километров и целая пропасть в плане перспектив. Есть ли в этом трагедия? Для местных жителей — безусловно. Больно видеть, как с каждым годом пустеют улицы, уходят в небытие люди, «оптимизируются» социальные объекты. С другой стороны, разве это не естественные процессы для XXI века? Жизнь в глубинке замирает, в то время как где-то бурлит с удвоенной силой.













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