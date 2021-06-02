Итог: сборная Беларуси заняла 15-е место на ЧМ в Риге. Выиграли только у итальянцев

Команда Михаила Захарова обошла лишь итальянцев, не набравших очков в группе "В". Из семи встреч на турнире белорусы выиграли одну, разница заброшенных и пропущенных шайб — 10:29.





Группа "А": Команда ОКР — 17 очков (7 игр), Швейцария — 15 (7), Чехия — 13 (7), Словакия — 12 (7), Швеция — 10 (7), Дания — 9 (7), Великобритания — 4 (7), БЕЛАРУСЬ — 4 (7).









Фото: iihf.com





Группа "В": США — 18 (7), Финляндия — 17 (7), Германия — 12 (7), Канада — 10 (7), Казахстан — 10 (7), Латвия — 9 (7), Норвегия — 8 (7), Италия — 0 (7).





Несмотря на последнее место в группе "А", сборная Беларуси не вылетела из элиты чемпионата мира, поскольку турниры в низших дивизионах в связи с пандемией в нынешнем сезоне были отменены.





ЧМ-2022 пройдет в Финляндии, форум примут Хельсинки ("Хартвалл-Арена") и Тампере ("Тампере-Арена"). Состав участников будет идентичен рижскому, состав групп и расписание матчей будут определены позднее.











