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Итог: сборная Беларуси заняла 15-е место на ЧМ в Риге. Выиграли только у итальянцев

02.06.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси заняла итоговое 15-е место на чемпионате мира по хоккею-2021 в Риге. Пандемия спасла от вылета из элиты

Команда Михаила Захарова обошла лишь итальянцев, не набравших очков в группе "В". Из семи встреч на турнире белорусы выиграли одну, разница заброшенных и пропущенных шайб — 10:29.

Группа "А": Команда ОКР — 17 очков (7 игр), Швейцария — 15 (7), Чехия — 13 (7), Словакия — 12 (7), Швеция — 10 (7), Дания — 9 (7), Великобритания — 4 (7), БЕЛАРУСЬ — 4 (7).


Фото: iihf.com


Группа "В": США — 18 (7), Финляндия — 17 (7), Германия — 12 (7), Канада — 10 (7), Казахстан — 10 (7), Латвия — 9 (7), Норвегия — 8 (7), Италия — 0 (7).

Несмотря на последнее место в группе "А", сборная Беларуси не вылетела из элиты чемпионата мира, поскольку турниры в низших дивизионах в связи с пандемией в нынешнем сезоне были отменены.

ЧМ-2022 пройдет в Финляндии, форум примут Хельсинки ("Хартвалл-Арена") и Тампере ("Тампере-Арена"). Состав участников будет идентичен рижскому, состав групп и расписание матчей будут определены позднее.
 
 
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Сборная Беларуси заняла итоговое 15-е место на чемпионате мира по хоккею-2021 в Риге. Пандемия спасла от вылета из элиты
 
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