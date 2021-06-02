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На восстановление костела в Будславе собрано почти 600 тысяч рублей

02.06.2021 08:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На восстановление пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе  к вечеру 1 июня собрано 596.087 рублей, свидетельствуют данные на приходском сайте.

На восстановление костела в Будславе собрано почти 600 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что установка постоянной крыши на костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе взамен сгоревшей может стоить около 2,2 млн рублей.

11 мая в будславском костеле случился пожар, в результате которого у костела обвалилась крыша. Святыню и имущество удалось вынести. Конференция католических епископов Беларуси обратилась к верующим за помощью в восстановлении костела.

Мядельский районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их исполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Для установления причины возгорания назначена комплексная пожарно-техническая экспертиза.

 

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На восстановление пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе  к вечеру 1 июня собрано 596.087 рублей, свидетельствуют данные на...
 
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