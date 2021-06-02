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На восстановление костела в Будславе собрано почти 600 тысяч рублей
Источник материала: Навiны
На восстановление пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе к вечеру 1 июня собрано 596.087 рублей, свидетельствуют данные на приходском сайте.
Ранее сообщалось, что установка постоянной крыши на костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе взамен сгоревшей может стоить около 2,2 млн рублей.
11 мая в будславском костеле
Мядельский районный отдел Следственного комитета
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На восстановление пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе к вечеру 1 июня собрано 596.087 рублей, свидетельствуют данные на...
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