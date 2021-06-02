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Лимбург: спираль госнасилия против журналистов в Беларуси продолжается
Источник материала: Навiны
Гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург приветствовал
«Я очень рад, что наш коллега пережил незаконное лишение свободы более или менее без ущерба, но растет беспокойство, что спираль государственного насилия против журналистов продолжается», —
По мнению гендиректора, становится все очевиднее, что цель правящего белорусского режима — заставить замолчать последние независимые голоса в стране, используя при этом любые средства.
Бураков вместе с еще одним могилевским журналистом владимиром Лапцевичем были осуждены за несанкционированное пикетирование. В изоляторе они объявили голодовку в связи с плохими условиями содержания. Лапцевич голодал три дня, Бураков — семь. Из-за резкого ухудшения здоровья (у Лапцевича повысилось артериальное давление, у Буракова возникла аритмия) они были вынуждены прекратить голодовку.
Вышедшие на свободу журналисты рассказали, что 20 дней спали на голых досках, дважды за ночь их будили, а днем выводили в коридор, заставляли раздеваться догола и ставили на растяжку, при этом били по ногам, если ноги были недостаточно широко раздвинуты.
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Гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург приветствовал
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