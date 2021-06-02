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Пассажиры: белорусский самолет из Египта вынужденно сел в Краснодаре

02.06.2021 08:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нам поступают сообщения о незапланированной посадке самолета, летевшего из Хургады в Минск. Читатель Алекс говорит, что рейс B2 8284 должен был приземлиться в Минске в 2:05, но около часа ночи сел в Краснодаре. По словам пассажира, по пути самолет начало сильно трясти, после чего он и пошел на посадку (объявили, что из-за погодных условий). Приземление, по ощущениям пассажира, было мягким.

«Выглядело это следующим образом, — делится впечатлениями пассажир. — Стюардесса: „Наш самолет в связи с <мхатовская пауза> погодными условиями вынужден совершить посадку в Краснодаре“. Народ из-за этой паузы напрягся и все понял, но истерик не было. Приземлились ровно. Через час появился представитель „Белавиа“ в Краснодаре. Рассказал, что за нами будет выслан резервный самолет. После приземления пилот все-таки объявил, что посадка вызвана техническими неисправностями».

Пассажиры: белорусский самолет из Египта вынужденно сел в Краснодаре

В порту пассажиров обеспечили водой и покормили горячей едой.

Пассажиры: белорусский самолет из Египта вынужденно сел в Краснодаре

При всем этом пассажир в восторге от того, как все было организовано: «Несмотря на сложности, с которыми столкнулась компания, ей пока респект и твердая пятерка за разрешение форсмажорной ситуации: информирование, поддержка, вода и питание все присутствует».

Около 7:30 была объявлена регистрация на новый прибывший самолет.

Пассажиры: белорусский самолет из Египта вынужденно сел в Краснодаре

(будет дополнено)

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Теги: Минск
 
 
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Нам поступают сообщения о незапланированной посадке самолета, летевшего из Хургады в Минск. Читатель Алекс говорит, что рейс B2 8284 должен был приземлиться в Минске...
 
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