У Туниса затонуло судно с мигрантами, 23 погибших

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На борту судна находились более 90 человек





У берегов Туниса при попытке пересечь Средиземное море от Ливии до Италии потерпело кораблекрушение судно с африканскими мигрантами. Погибло по меньшей мере 23 человека, пишет The Star.





"Военно-морские силы [Туниса] спасли 70 мигрантов, в то время как другие 23 утонули в лодке <...> на пути из Ливии в Европу", - сказал представитель тунисского Красного Полумесяца Монги Слим.





пишет Корреспондент. Представитель организации добавил, что на борту судна находились более 90 человек,Корреспондент.





Напомним, в Индонезии загорелся паром с 200 туристами на борту. Пожар начался в машинном отделении лайнера по неизвестным причинам. Никто из находящихся на борту не пострадал.





До этого стало известно, что к берегам Тринидада и Тобаго прибило судно с 14 трупами. Все погибшие были мужчинами. Их тела доставили в морг для опознания и для выяснения причины смерти.



