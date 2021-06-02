Становится интереснее: Лопес и Аффлек провели незабываемый вечер в городе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек провели незабываемый вечер в Лос-Анджелесе: знаменитости были замечены на романтическом ужине.

После расставания с женихом Лопес снова начала общаться с бывшим парнем, с которым рассталась 17 лет назад. Пару застукали за поцелуями в спортзале, после чего источники сообщили о том, что Лопес съехалась с Аффлеком . Но даже после этого страсти продолжили накаляться, только теперь звезды посетили более публичные места.

Лопес и Аффлека заметили на свидании в центре города в новом ресторане знаменитого шеф-повара Вольфгана Пака. Эксклюзивные снимки этого вечера заполучило американское издание Washington Post.

По словам инсайдеров, уже нет никаких сомнений в том, что Лопес и Аффлек сошлись. Пара перестала стесняться своих чувств и нежно обнимала друг друга во время незабываемого вечера в модном месте.

"Беннифер счастливы друг с другом и наслаждаются развитием своих отношений", - подтвердил источник издания Us Weekly.

Напомним, что в 2020 году Лопес была помолвлена с бейсболистом Алексом Родригесом, а Аффлек умилял фанатов своими "карантинными отношениями" с Аной Де Армас.

Читайте также:

Рядом с Аффлеком в наряде богини: в сеть попали новые фото Дженнифер Лопес