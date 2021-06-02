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Тихое место: беременная Меган Маркл решилась на необычные роды

02.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл вовсю готовится к родам - и по сообщениям американских СМИ, они пройдут в необычных и экстремальных условиях.

© AP / Kirsty Wigglesworth
Беременная Меган Маркл и принц Гарри определились с именем для дочки

Второй малыш Сассексов должен появиться на свет в первой половине июне. По сообщениям источников, пара уже определилась с именем для дочки и отказалась от больницы. Но теперь появились еще более интригующие подробности.

Как сообщило издание New Idea, Маркл выбрала крайне экстремальный способ родов - безмолвный. По словам источников из окружения супругов, появление дочери принца и экс-актрисы пройдет в гробовой тишине.

Интересно, что этот подход практикуют фанаты сайентологии, которые искренне верят в то, что любой шум будет мешать ребенку в процессе родов, а в будущем звуки и вовсе негативно скажутся на его развитии. Вот почему во время родов молчать должны не только врачи, но и будущая мама. Интересно, что так рожала голливудская актриса Кэти Холмс.

Поклонникам не понравилась идея Маркл и в сети уже начали бить тревогу. Многие фанаты уверены: такие роды могут негативно сказаться на здоровье роженицы, а также на состоянии малышки. К тому же недавно стало известно, что состояние Маркл ухудшилось и она может родить раньше срока.

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Рождение второго ребенка мятежников не за горами. В СМИ просочились новые подробности о приближающемся событии. И звучит это очень экстремально!
 
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