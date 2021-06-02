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«Теперь это самый быстрый способ по земле свалить из страны»

02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» посмотрела, как из Минска отправляется скоростной поезд до Москвы.

«Теперь это самый быстрый способ по земле свалить из страны»

— Сдала свой билет сегодня на московский поезд, не смогла поехать. Пробовала взять на ночной, так в кассе сказали, что все продано, — рассказывает кому-то по мобильному пенсионерка.

Рядом другая женщина пытается купить билет до Москвы и не может найти нижнюю полку. Просит поискать подходящий билет на ближайшие даты. Кассир в ответ пожимает плечами.

«Теперь это самый быстрый способ по земле свалить из страны»

2 июня во второй половине дня поезд в Москву отправился полным. Первые пассажиры с чемоданами начали собираться у выхода на первый перрон едва ли не за час до отправления. Во время посадки проверяют не только проездные документы, но и ПЦР-тест, из-за чего у вагонов выстраиваются длинные очереди.

— У нас тест не просрочен? — волнуется пожилой мужчина.

Его спутница проверяет справку, вслух отсчитывая три дня. Все нормально.

Молодые люди, по виду студенты, обсуждают последние новости:

— Теперь этот поезд — самый быстрый способ по земле свалить из страны.

Правда, сами они налегке, у каждого по небольшому рюкзаку. К слову, в толпе пассажиров не так уж и много тех, кто мог бы быть похож на уезжающего в один конец. Несколько загоревших мужчин, вероятно, строителей. Много семей с детьми, студенты, спортсмены.

«Теперь это самый быстрый способ по земле свалить из страны»

В зале ожидания висят часы, показывающие время в Минске и соседних столицах. Одно из сочетаний выглядит символично, как на сегодняшний день: в Варшаву — через Москву.

У «Ласточки» кто-то заводит разговор о закрытом небе:

— Я так не люблю поезда. А ведь совсем недавно можно было напрямую…

— Да, словно в прошлой жизни.

«Теперь это самый быстрый способ по земле свалить из страны»

Российский скоростной поезд «Ласточка» начал курсировать между Минском и Москвой с 30 апреля этого года. Он предназначен исключительно для граждан Беларуси и России. Из Минска в Москву он отправляется дважды в день: в 06.20 и 16.00.

По данным сайта БЖД, на «Ласточку» до Москвы билеты раскуплены на несколько недель вперед.

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Теги: Минск
 
 
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«Салідарнасць» посмотрела, как из Минска отправляется скоростной поезд до Москвы.
 
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