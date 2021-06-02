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«Теперь это самый быстрый способ по земле свалить из страны»
02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» посмотрела, как из Минска отправляется скоростной поезд до Москвы.
— Сдала свой билет сегодня на московский поезд, не смогла поехать. Пробовала взять на ночной, так в кассе сказали, что все продано, — рассказывает кому-то по мобильному пенсионерка.
Рядом другая женщина пытается купить билет до Москвы и не может найти нижнюю полку. Просит поискать подходящий билет на ближайшие даты. Кассир в ответ пожимает плечами.
2 июня во второй половине дня поезд в Москву отправился полным. Первые пассажиры с чемоданами начали собираться у выхода на первый перрон едва ли не за час до отправления. Во время посадки проверяют не только проездные документы, но и ПЦР-тест, из-за чего у вагонов выстраиваются длинные очереди.
— У нас тест не просрочен? — волнуется пожилой мужчина.
Его спутница проверяет справку, вслух отсчитывая три дня. Все нормально.
Молодые люди, по виду студенты, обсуждают последние новости:
— Теперь этот поезд — самый быстрый способ по земле свалить из страны.
Правда, сами они налегке, у каждого по небольшому рюкзаку. К слову, в толпе пассажиров не так уж и много тех, кто мог бы быть похож на уезжающего в один конец. Несколько загоревших мужчин, вероятно, строителей. Много семей с детьми, студенты, спортсмены.
В зале ожидания висят часы, показывающие время в Минске и соседних столицах. Одно из сочетаний выглядит символично, как на сегодняшний день: в Варшаву — через Москву.
У «Ласточки» кто-то заводит разговор о закрытом небе:
— Я так не люблю поезда. А ведь совсем недавно можно было напрямую…
— Да, словно в прошлой жизни.
Российский скоростной поезд «Ласточка»
По данным сайта БЖД, на «Ласточку» до Москвы билеты раскуплены на несколько недель вперед.
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«Салідарнасць» посмотрела, как из Минска отправляется скоростной поезд до Москвы.
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