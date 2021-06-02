Белорусский самолет из Египта вынужденно сел в Краснодаре

Источник материала: Салiдарнасць

О незапланированной посадке самолета, летевшего из Хургады в Минск, Onliner.by сообщили читатели.

Читатель Алекс говорит, что рейс B2 8284 должен был приземлиться в Минске в 2:05, но около часа ночи сел в Краснодаре.

По словам пассажира, по пути самолет начало сильно трясти, после чего он и пошел на посадку (объявили, что из-за погодных условий). Приземление, по ощущениям пассажира, было мягким.

— Выглядело это следующим образом, — делится впечатлениями пассажир. — Стюардесса: «Наш самолет в связи с <мхатовская пауза> погодными условиями вынужден совершить посадку в Краснодаре».

Народ из-за этой паузы напрягся и все понял, но истерик не было. Приземлились ровно.

Через час появился представитель «Белавиа» в Краснодаре. Рассказал, что за нами будет выслан резервный самолет. После приземления пилот все-таки объявил, что посадка вызвана техническими неисправностями.

В порту пассажиров обеспечили водой и покормили горячей едой.

При всем этом пассажир в восторге от того, как все было организовано:

— Несмотря на сложности, с которыми столкнулась компания, ей пока респект и твердая пятерка за разрешение форсмажорной ситуации: информирование, поддержка, вода и питание все присутствует.





Фото: читатель Onliner.by

Около 7:30 была объявлена регистрация на новый прибывший самолет.