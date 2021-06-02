ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский самолет из Египта вынужденно сел в Краснодаре

02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

О незапланированной посадке самолета, летевшего из Хургады в Минск, Onliner.by сообщили читатели.

Читатель Алекс говорит, что рейс B2 8284 должен был приземлиться в Минске в 2:05, но около часа ночи сел в Краснодаре.

По словам пассажира, по пути самолет начало сильно трясти, после чего он и пошел на посадку (объявили, что из-за погодных условий). Приземление, по ощущениям пассажира, было мягким.

— Выглядело это следующим образом, — делится впечатлениями пассажир. — Стюардесса: «Наш самолет в связи с <мхатовская пауза> погодными условиями вынужден совершить посадку в Краснодаре».

Народ из-за этой паузы напрягся и все понял, но истерик не было. Приземлились ровно.

Через час появился представитель «Белавиа» в Краснодаре. Рассказал, что за нами будет выслан резервный самолет. После приземления пилот все-таки объявил, что посадка вызвана техническими неисправностями.

В порту пассажиров обеспечили водой и покормили горячей едой.

При всем этом пассажир в восторге от того, как все было организовано:

— Несмотря на сложности, с которыми столкнулась компания, ей пока респект и твердая пятерка за разрешение форсмажорной ситуации: информирование, поддержка, вода и питание все присутствует.

Белорусский самолет из Египта вынужденно сел в Краснодаре

Фото: читатель Onliner.by

Около 7:30 была объявлена регистрация на новый прибывший самолет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пилот объявил, что посадка вызвана техническими неисправностями.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Туниса затонуло судно с мигрантами, 23 погибших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by