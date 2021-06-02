Класковский: «Скандал лишь сильнее приближает Лукашенко к Москве»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о реальном багаже, с которым вернулся белорусский правитель из Сочи.

– Лукашенко постарался показать, что вернулся из Сочи с большим багажом. На совещании 1 июня в Минске он перечислил немало вопросов, по которым вроде как договорился с Путиным, – пишет Александр Класковский. – Но ряд договоренностей выглядит туманно, зыбко. И российская сторона их пока не подтвердила.

Например, Лукашенко говорит: «…Мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года».

Однако ощущения — не самый надежный индикатор. Вдобавок нынешнюю цену (128,5 доллара за тысячу кубометров) белорусское начальство ранее считало несправедливой и хотело газа едва ли не вдвое дешевле — на уровне тарифа для Смоленской области. Так что прорывным решением или благотворительностью со стороны Москвы здесь не пахнет.

Понятно, Лукашенко важно показать, что он по-прежнему умеет договариваться с российским президентом. Но пока в сухом остатке — лишь те самые давно обещанные 500 млн долларов. Остальное, похоже, вилами по воде писано.

Лукашенко также известил, что Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Правда, оговорился: на каких условиях это будет сделано, еще предстоит определиться.

Последний момент является, однако, ключевым. Ценник на современное оружие по многим позициям выглядит для белорусского бюджета неподъемным.

Лукашенко заострил внимание на том, что на переговорах в Сочи не было разговора о размещении «каких-то баз».

Но в случае военной угрозы (а это понятие растяжимое) российские войска и так имеют возможность прибыть сюда стремительно.

«И если за несколько часов здесь будут российские ВДВ, а за сутки — всё остальное, то это мало чем отличается от баз», — полагает военный аналитик Александр Алесин.

Многие факты и симптомы говорят о том, что Кремль методично работает на усиление своего контроля над Беларусью. И возможностей противостоять этому напору у белорусского руководства после августа 2020 года становится все меньше.

Скандал же с посадкой ирландского борта и поимкой оппозиционера Романа Протасевича лишь сильнее прижимает Лукашенко к Москве.