Курц — Тихановской: Австрия продолжит поддержку белорусов в борьбе за справедливость и демократию

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская 1 июня провела онлайн-беседу с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.





Как сообщает пресс-служба политика, она рассказала о давлении на политзаключенных и пытки в тюрьмах. Беседа состоялась после сообщения о попытке суицида Степана Латыпова, который порезал себе горло в зале суда.

«Степан — это новая жертва режима, и с каждым днем их становится все больше. Поэтому мы и говорим о необходимости решительных действий — у нас больше нет времени ждать. Мы призываем Австрию поддержать четвертый пакет санкций и рассмотреть пятый. И не менее важно сейчас помогать гражданскому обществу Беларуси», — заявила Тихановская.

Экс-кандидат в президенты поблагодарила Курца за то, что после встречи с ней в апреле он поднял вопрос кризиса в Беларуси в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Режим стал токсичным даже для России. Я уверена, Кремль видит, что Лукашенко потерял поддержку народа и мирового сообщества и уже не вернет ее никогда. Поэтому сейчас в интересах всех, в том числе России, не допустить гражданского конфликта в Беларуси», — отметила Тихановская.

Себастьян Курц поинтересовался, чем Австрия может помочь белорусам, кроме санкций и программ помощи, и Тихановская предложила Австрии взять на себя инициативу проведения международной конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси.

Курц пригласил белорусского демократического лидера выступить на Форуме Европы в австрийском Вахау и поднять на нем вопрос региональной безопасности.

Как отметил Курц в своем микроблоге, в ходе беседы он заверил Тихановскую в том, что Австрия продолжит поддерживать народ Беларуси и оппозицию в борьбе за справедливость и демократию.

«К сожалению, за последние несколько недель ситуация в Беларуси обострилась — последний раз произошел совершенно неприемлемый инцидент с самолетом Ryanair и арест журналиста. Важно, чтобы Евросоюз немедленно отреагировал санкциями. Австрия также открыта для дальнейших санкций в случае необходимости и продолжает поддерживать оппозицию и гражданское общество», — написал канцлер.

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Фото пресс-службы Светланы Тихановской