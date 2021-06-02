Погода на среду: по-летнему тепло и комфортно

В среду погоду на территории республики будет определять южная периферия скандинавского антициклона.





По прогнозам синоптиков, ожидается небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Столбик термометра в регионах покажет:

Брест +20..+22°C;

Витебск +20..+22°C;

Гомель +19..+21°C;

Гродно +19..+21°C;

Могилев +19..+21°C;

Минск +19..+21°C.

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