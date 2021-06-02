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Погода на среду: по-летнему тепло и комфортно
Источник материала: Навiны
В среду погоду на территории республики будет определять южная периферия скандинавского антициклона.
По прогнозам синоптиков, ожидается небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.
Столбик термометра в регионах покажет:
Брест +20..+22°C;
Витебск +20..+22°C;
Гомель +19..+21°C;
Гродно +19..+21°C;
Могилев +19..+21°C;
Минск +19..+21°C.
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В среду погоду на территории республики будет определять южная периферия скандинавского антициклона.
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