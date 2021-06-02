Капучинное утро: тестируем взбиватели молочной пенки

Источник материала: Onliner Утром иногда просыпаешься в плохом настроении, потому что поводов много. Чтобы исправить ситуацию, многие заказывают капучино. Но это деньги. А что если готовить такой кофе дома? Понадобится чашка сваренного кофе (или растворимого, чего уж) и что-то для взбивания пены. Меньше всего в этот момент хочется, чтобы она была похожа на огромные водянистые пузыри, как в плохом автомате.

В редакцию привезли несколько приборов для приготовления пены. К ним мы добавили пару лайфхаков (или лайффейлов?) и спешим поделиться результатами. Они получились совсем разными.

Капучино древних людей — венчик

Когда-то наши предки взбивали пенку для эспрессо палочкой с торчащими в разные стороны ветками. Электричества не было — приходилось работать руками.

Технологии не стоят на месте — мы добыли металлический венчик. И круговыми движениями, как при добыче огня, стали превращать молоко в пену.









В итоге молоко увеличилось в объеме примерно в два раза. Появились даже пики. Пена вышла слишком воздушная, по консистенции похожа на кислородный коктейль. На дне примерно треть молока. Отлично для среднего по качеству кофе. И почти бесплатно.





Капучино чайников

Второй девайс тоже не требует инвестиций, если у вас на кухне есть френч-пресс — колба с поршнем.





По объему нам удалось добиться относительно хорошего результата — больше пены, меньше молока на дне. Пузырьки чуть меньше, но все равно — вкус молока не изменился. Это результат выше нуля, но ниже среднего.









Начинаем тратить деньги.

Капучинатор для умелых рук

Сначала маленькие суммы — виброкапучинатор. Это та самая палочка со спиралькой на конце, работающая на батарейках.





Первый раз у нас получается половина пены — половина молока. Но со второго раза в вас проснется что-то экспертное, вы возьмете посуду пошире — и вуаля! Пена не падает! Она никакая пока не пломбирная, но и не стыдно! По соотношению цена — качество — супер! (И это мы не заморачивались с подогревом молока.)









Продолжаем трясти кошелек и находим 150 рублей!

Капучинатор для любителей ретро

Ariete Vintage — красивый аппарат для любителей капучино, латте макиато и других всевозможных напитков с молоком.

Выглядит как большой стакан. Внутрь можно налить 250 мл молока для подогрева или 140 мл для вспенивания (на внутренних стенках все полоски отмечены). Через прозрачную крышку все видно, но он выключается автоматически. На производство пены уходит примерно 2—3 минуты (нагрев, а потом включается венчик на дне).













Мыть легко, пока не поцарапали антипригарное покрытие.

Результат — круть! Здесь даже пиков нет — одно сплошное облако. Если выберете правильное молоко (белка побольше), то доставать можно ложкой. Молока на дне не осталось вообще.









И вкус уже совсем иной — супермелкозернистая пена-суфле.





Докладываем еще денег.

Капучинатор с магнитиком

Перед нами та же «электрокружка» с нагревательным элементом, но уже без механического венчика. Магнитный венчик крепится к крышке и приводится в движение силой электромагнитной индукции. Зачем это? Как минимум удобно мыть, и, если у вас острый слух, — такой взбиватель тише работает.









На первый взгляд пена получилась не такой густой, но чем ниже, тем она плотнее. Без ложки не обойтись (или нужна ловкая привычка). Объем такой же, как и у модели выше: 250 мл для молока и 140 для взбивания.

Три режима работы: вспенивание холодного молока, вспенивание теплого и подогрев.













Вот сравнение Ariete и Melitta Cremio ll.













Бонус: как зависит пена от содержания белка?

В Melitta налили и взбили сначала молоко Ляховичского молокозавода (2,8% белка), а потом «Молочный мир» (3,3% белка). Как видно, отличается только белок.













Слева «Ляховичок», справа «Городенъ».





Бонус 2. Можно ли красиво взбить растительное молоко?

Нет. Если это не соевое.





Вывод

Самая вкусная и качественная пена у взбивателей подороже. С капучинатором за 150—200 рублей вы можете стать звездой любой компании. Но нужно заранее найти место для хранения или начать ежедневное потребление огромной утренней чашки напитка (что при удаленке — решаемая задача) — это позволит держать аппарат на виду и не переживать.

А для баловства или тренировок — только виброкапучинатор на батарейке.