А вдруг не поступлю? Как не потерять год и подтянуть знания – вступительная кампания-2021

Источник материала: ОНТ

Последние звонки отзвенели, выпускные экзамены в самом разгаре. И не за горами уже и вступительная кампания. Мы, конечно, желаем всем абитуриентам, чтобы этот важный волнительный этап жизни прошел легко и успешно. Но у некоторых порой все же закрадывается мысль, а вдруг не поступлю? Как не потерять год и подтянуть свои знания? Мы предлагаем предварительно продумать варианты.

9 месяцев, которые разделены на 2 семестра по 17 недель. И на каждой – порядка 20 аудиторных часов. А еще регулярная проверка знаний и экзамены - почти как в университете, только это – программа подготовительного отделения учебного центра доуниверситесткой подготовки. Пожалуй, идеальный вариант для тех, кто не прошел по конкурсу в этом году, но намерен основательно подготовиться к следующему.

Вадим Митенков, начальник учебного центра доуниверситетской подготовки Института дополнительного образования БГУ: «Основное преимущество – это то, что целый год они изучают только 3 предмета целенаправленно, которые им потом будут нужны. Естественно, все наше обучение базируется на школьной программе. Учебный процесс у нас осуществляют преподаватели ведущих кафедр университета. В том числе штатные преподаватели нашего Института. Кроме того, вот эта вот форма обучения позволяет, скажем так, адаптироваться вчерашним школьникам к тем условиям, на которых они потом будут в дальнейшем проходить обучение».

Центр доуниверситетской подготовки Института дополнительного образования БГУ ежегодно выпускает около тысячи слушателей. Кроме дневного подготовительного отделения, здесь есть и вечерние курсы. Набор предметов абсолютно произвольный. Их количество вы тоже определяется сами. Например, Герман Сушкевич целый год посещает подготовительное отделение, а после основных занятий еще и курсы обществоведения.

Герман Сушкевич, слушатель учебного центра доуниверситетской подготовки Института дополнительного образования БГУ: «Считаю это серьезной подготовкой. Это даст возможность обкатать себя за год до поступления. Потихоньку стараемся в течение года наверстать где-то упущенное, где-то приобрести знания. И, конечно, цель – это заветные 100 баллов, всегда максимум».

Чаще всего вечерние подготовительные курсы посещают школьники, которые хотят приумножить свой багаж знаний к поступлению. Но такой вариант подойдет и тем, кто желает совмещать работу с учебой, например, планируя сменить специальность и получить высшее образование.

Вадим Митенков, начальник учебного центра доуниверситетской подготовки Института дополнительного образования БГУ: «В зависимости от уровня своей подготовки будущий абитуриент может по какому-то предмету пойти в группу, где 12 человек, то есть это классическая академическая группа. Можно пойти и в группу, где 3 человека, то есть это практически индивидуальная подготовка».

Стоит отметить, что граждане, которые прошли срочную военную службу, при наличии среднего балла в аттестате не ниже шести в год увольнения или на следующий могут обучаться бесплатно. А эффективность подготовки подтверждает статистика. Порядка 80% слушателей успешно поступают. Конечно, такие подготовительные программы есть практически во всех вузах.

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Министерства образования Беларуси: «Обычно учреждения высшего образования организуют курсы именно по тем специальностям, по которым обучает, это, в принципе, правильно. То есть абитуриент уже может изучить систему, этот вуз изнутри, освоить какие-то дополнительные программы и так далее. Много очень разных курсов представлено и в дистанционной форме. Поэтому здесь абитуриенту просто огромнейшее поле».

И помните, всегда есть еще один вариант. Если не поступили в вуз, можно подать документы в среднее специальное или профессионально-техническое учреждение образования. К тому же, рабочие специальности у нас востребованы.

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