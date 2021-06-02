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А вдруг не поступлю? Как не потерять год и подтянуть знания – вступительная кампания-2021
Источник материала: ОНТ
Последние звонки отзвенели, выпускные экзамены в самом разгаре. И не за горами уже и вступительная кампания. Мы, конечно, желаем всем абитуриентам, чтобы этот важный волнительный этап жизни прошел легко и успешно. Но у некоторых порой все же закрадывается мысль, а вдруг не поступлю? Как не потерять год и подтянуть свои знания? Мы предлагаем предварительно продумать варианты.
9 месяцев, которые разделены на 2 семестра по 17 недель. И на каждой – порядка 20 аудиторных часов. А еще регулярная проверка знаний и экзамены - почти как в университете, только это – программа подготовительного отделения учебного центра доуниверситесткой подготовки. Пожалуй, идеальный вариант для тех, кто не прошел по конкурсу в этом году, но намерен основательно подготовиться к следующему.
Центр доуниверситетской подготовки Института дополнительного образования БГУ ежегодно выпускает около тысячи слушателей. Кроме дневного подготовительного отделения, здесь есть и вечерние курсы. Набор предметов абсолютно произвольный. Их количество вы тоже определяется сами. Например, Герман Сушкевич целый год посещает подготовительное отделение, а после основных занятий еще и курсы обществоведения.
Чаще всего вечерние подготовительные курсы посещают школьники, которые хотят приумножить свой багаж знаний к поступлению. Но такой вариант подойдет и тем, кто желает совмещать работу с учебой, например, планируя сменить специальность и получить высшее образование.
Стоит отметить, что граждане, которые прошли срочную военную службу, при наличии среднего балла в аттестате не ниже шести в год увольнения или на следующий могут обучаться бесплатно. А эффективность подготовки подтверждает статистика. Порядка 80% слушателей успешно поступают. Конечно, такие подготовительные программы есть практически во всех вузах.
И помните, всегда есть еще один вариант. Если не поступили в вуз, можно подать документы в среднее специальное или профессионально-техническое учреждение образования. К тому же, рабочие специальности у нас востребованы.
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Последние звонки отзвенели, выпускные экзамены в самом разгаре. И не за горами уже и вступительная кампания. Мы, конечно, желаем всем абитуриентам, чтобы этот...
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