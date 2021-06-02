Гигантский геоглиф: в российской деревне высадили деревья в форме древнеславянского символа. Его видно даже из космоса

Источник материала: ОНТ

К общим славянским корням обратились жители одной из деревушек Ленинградской области России. Они высадили деревья в форме древнеславянского символа.

Гигантский геоглиф будет виден даже из космоса, а пока создатели демонстрируют вид с высоты птичьего полета. Это восьмиконечная звезда, заключённая в круг. Рисунок повторяет древний символ «алатырь», который был оберегом у славян. Иначе его называли Сердцем Вселенной.

Для рисунка на поле потребовалось полторы тысячи саженцев ели. Волонтёры надеются, что проект поможет сохранить маленькую старинную деревню и привлечет туристов.

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