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Гигантский геоглиф: в российской деревне высадили деревья в форме древнеславянского символа. Его видно даже из космоса
Источник материала: ОНТ
К общим славянским корням обратились жители одной из деревушек Ленинградской области России. Они высадили деревья в форме древнеславянского символа.
Гигантский геоглиф будет виден даже из космоса, а пока создатели демонстрируют вид с высоты птичьего полета. Это восьмиконечная звезда, заключённая в круг. Рисунок повторяет древний символ «алатырь», который был оберегом у славян. Иначе его называли Сердцем Вселенной.
Для рисунка на поле потребовалось полторы тысячи саженцев ели. Волонтёры надеются, что проект поможет сохранить маленькую старинную деревню и привлечет туристов.
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Гигантский геоглиф: в российской деревне высадили деревья в форме древнеславянского символа. Его видно даже из космоса
К общим славянским корням обратились жители одной из деревушек Ленинградской области России. Они высадили деревья в форме древнеславянского символа. Гигантский...
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