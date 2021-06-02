День 2 июня в истории: введено пенальти в футболе, коронация Елизаветы II, Италия стала республикой

Источник материала: ОНТ

В 1891 году в этот день в футболе было введено пенальти. Его предложил ирландский любитель футбола, миллионер Уильям МакКрам. Идея МакКрама сначала никому не понравилась, и ее назвали по-английски death penalty, что в переводе значит «смертная казнь». Но понемногу с необходимостью 11-метрового все смирились. А вот пугающее название пенальти так и осталось.

В этот день в 1946 году в результате всенародного референдума Италия была провозглашена республикой. До этого момента в государстве была монархическая форма правления. Последний король Италии Умберто II занимал престол всего лишь месяц. После референдума он покинул страну, и остаток жизни провел в Швейцарии.

В этот день в 1953 году прошла последняя на данный момент коронация британского монарха. Корона была возложена на молодую Елизавету II. Церемония коронации впервые в истории транслировалась по телевидению и собрала у экранов огромную аудиторию. На престоле королева находится и сейчас.

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