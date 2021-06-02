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Олимпиада в Токио: приезжают первые спортсмены, а японцы требуют отмены соревнований

02.06.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Токио: приезжают первые спортсмены, а японцы требуют отмены соревнований

Олимпиаду в Токио в этом году решили всё же не переносить, несмотря на колоссальное давление на организаторов. 

В Японию уже прибыли первые спортсмены – женская сборная Австралии по софтболу. Все члены команды и технический персонал – около 30 человек – вакцинированы. Но они проведут три дня в отеле, а затем приступят к тренировкам. Подготовка к олимпийским играм, которые перенесены с прошлого года и должны начаться 23 июля, продолжается. 

На фоне пандемии наплыву гостей – а на соревнованиях ждут 15 тысяч атлетов – рады не все. По данным соцопросов, большинство японцев требуют переноса или вовсе отмены Олимпиады. Жители страны неоднократно выходили на протесты. 

 

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Олимпиаду в Токио в этом году решили всё же не переносить, несмотря на колоссальное давление на организаторов.  В Японию уже прибыли первые спортсмены – женская...
 
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