ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олег Новицкий и Пётр Дубров выйдут в открытый космос 2 июня на семь часов

02.06.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Олег Новицкий и Пётр Дубров выйдут в открытый космос 2 июня на семь часов

«Выходной» день. Менее двух часов остаётся до начала на МКС очередного этапа «внекорабельной деятельности» космонавтов. В открытом космосе в паре с россиянином Петром Дубровым впервые в своей карьере будет работать наш земляк Олег Новицкий. Открытие люков – в восемь двадцать утра.

Это сорок восьмой выход в открытый космос по российской программе. Олег Новицкий и Пётр Дубров покинут станцию из малого исследовательского модуля «Поиск».

Основные задачи для космонавтов, а работать вне станции они будут около семи часов, это подготовка стыковочного отсека перед прибытием модуля «Наука» и замена сменной панели регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима модуля «Заря».

Олег Новицкий, космонавт-испытатель, командир экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18»: «Такую работу уже выполняли космонавты два раза в 2004-м и в 2012-м годах в связи с окончанием ресурса регулятора. Для приема многоцелевого лабораторного модуля, старт которого пройдет уже через полтора месяца, необходимо освободить стыковочный узел на переходном отсеке стыковочного модуля "Звезда"».

Кроме того, космонавты, находясь в открытом космосе, проведут и несколько научных экспериментов. Среди них – тесты на выносливость и установка на внешнюю поверхность МКС микробиологических образцов, доставленных с Земли. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Выходной» день. Менее двух часов остаётся до начала на МКС очередного этапа «внекорабельной деятельности» космонавтов. В открытом космосе в паре с россиянином...
 
Новости дня
Новости разные
 
Капучинное утро: тестируем взбиватели молочной пенки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by