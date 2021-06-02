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Олег Новицкий и Пётр Дубров выйдут в открытый космос 2 июня на семь часов
Источник материала: ОНТ
«Выходной» день. Менее двух часов остаётся до начала на МКС очередного этапа «внекорабельной деятельности» космонавтов. В открытом космосе в паре с россиянином Петром Дубровым впервые в своей карьере будет работать наш земляк Олег Новицкий. Открытие люков – в восемь двадцать утра.
Это сорок восьмой выход в открытый космос по российской программе. Олег Новицкий и Пётр Дубров покинут станцию из малого исследовательского модуля «Поиск».
Основные задачи для космонавтов, а работать вне станции они будут около семи часов, это подготовка стыковочного отсека перед прибытием модуля «Наука» и замена сменной панели регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима модуля «Заря».
Кроме того, космонавты, находясь в открытом космосе, проведут и несколько научных экспериментов. Среди них – тесты на выносливость и установка на внешнюю поверхность МКС микробиологических образцов, доставленных с Земли.
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«Выходной» день. Менее двух часов остаётся до начала на МКС очередного этапа «внекорабельной деятельности» космонавтов. В открытом космосе в паре с россиянином...
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