Олег Новицкий и Пётр Дубров выйдут в открытый космос 2 июня на семь часов

Источник материала: ОНТ

«Выходной» день. Менее двух часов остаётся до начала на МКС очередного этапа «внекорабельной деятельности» космонавтов. В открытом космосе в паре с россиянином Петром Дубровым впервые в своей карьере будет работать наш земляк Олег Новицкий. Открытие люков – в восемь двадцать утра.

Это сорок восьмой выход в открытый космос по российской программе. Олег Новицкий и Пётр Дубров покинут станцию из малого исследовательского модуля «Поиск».

Основные задачи для космонавтов, а работать вне станции они будут около семи часов, это подготовка стыковочного отсека перед прибытием модуля «Наука» и замена сменной панели регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима модуля «Заря».

Олег Новицкий, космонавт-испытатель, командир экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18»: «Такую работу уже выполняли космонавты два раза в 2004-м и в 2012-м годах в связи с окончанием ресурса регулятора. Для приема многоцелевого лабораторного модуля, старт которого пройдет уже через полтора месяца, необходимо освободить стыковочный узел на переходном отсеке стыковочного модуля "Звезда"».

Кроме того, космонавты, находясь в открытом космосе, проведут и несколько научных экспериментов. Среди них – тесты на выносливость и установка на внешнюю поверхность МКС микробиологических образцов, доставленных с Земли.

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