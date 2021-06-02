Гороскоп на 3 июня: удачная поездка – у Рыб, успешные деловые переговоры – у Козерогов

Источник материала: ОНТ

Овны, сегодня любые ваши начинания будут успешными. Уделите время лучшему другу. Он нуждается в эмоциональной поддержке. Обратите внимание на своё здоровье.

Звёзды советуют Тельцам заняться творчеством. Реализуйте задуманные планы, даже если ваш креатив не все оценят по достоинству. В личных отношениях исключите конфликты.

Много хлопот будет у Близнецов. Интеллектуальную работу вам придётся заменить физической. Природа и свежий воздух станут хорошим дополнением дня.

Раки, звёзды рекомендуют вам подчиниться обстоятельствам. Не следует принимать решение в одиночку. Остерегайтесь обманов, интриг и клеветы.

Львы, избегайте монотонной рутинной работы. Люди, которым вы доверяете, проявят лучшие качества. Источником позитива станет близкий человек.

Девам предстоит отправиться в дорогу. В поездке могут возникнуть осложнения, и намеченные планы вам придётся корректировать. Проявите рассудительность и благоразумие.

Весам захочется провести время в одиночестве. Сегодня у вас не лучший день для развлечений. Переживания за здоровье близких выйдут на первый план. За удачу придётся побороться.

Если Скорпионы разумно потратят время, то смогут рассчитывать на приятные результаты. Не стоит отказываться от заманчивых предложений, связанных с карьерой.

Трудолюбие и доброжелательность помогут Стрельцам решить важные рабочие вопросы. Проявите спокойствие и хладнокровие. Суета способна негативно отразиться на ваших эмоциях.

У Козерогов успешный день для проведения деловых переговоров, заключения сделок и новых знакомств. В любви старайтесь не драматизировать ситуацию.

Источником недоразумений у Водолеев могут стать финансовые проблемы. Сегодня у вас в приоритете работа. Не забудьте уделить время семье.

Рыбы, звёзды советуют вам сделать то, на что раньше не хватало времени и сил. Не сомневайтесь в искренности людей. Если вы планировали поездку, то она будет удачной.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram