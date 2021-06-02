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IT-стартап Fibery эмигрировал из Беларуси

02.06.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

IT-стартап Fibery эмигрировал из Беларуси, после того как часть сотрудников компании из-за политической ситуации в стране была вынуждена ее покинуть.

Об этом в отчете за май сообщил основатель компании Михаил Дубаков. Сам он выехал на Кипр, пишет «Радыё Свабода».

«Вся команда разработчиков работала из минского офиса. Но больше не работает. Политическая ситуация в Беларуси заставляет людей эмигрировать в другие страны. Сейчас 5 человек из нашей команды на Кипре, еще 5 — в Польше».

В отчете айтишник называет причины, которые вынудили пойти на радикальный шаг — закрытие TUT.BY и инцидент с самолетом Ryanair.

«Можете представить, как сложно в таких условиях членам команды фокусироваться на развитии Fibery. Релокейт — сложный психологический процесс. Однако мы должны пройти через эти турбулентные времена и выжить», — отметил Михаил Дубаков.

При этом он считает, что в переезде есть и позитивные моменты. В частности, понимаешь суть отдаленной коммуникации, из-за сокращения социальных контактов больше работаешь, а самое главное — в условиях безопасности сотрудники-эмигранты лучше фокусируются на задачах, чем в непредсказуемой Беларуси.

Михаил Дубаков в 2004 году основал компанию Targetprocess, которая разрабатывала системы управления проектами. Несколько лет назад привлек 5 млн долларов инвестиций от «Зубр Капитала» и ЕБРР. В позапрошлом году запустил платформу для менеджмента проектов Fibery.

перевод НН
 
 
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IT-стартап Fibery эмигрировал из Беларуси, после того как часть сотрудников компании из-за политической ситуации в стране была вынуждена ее покинуть.
 
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