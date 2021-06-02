IT-стартап Fibery эмигрировал из Беларуси

пишет «Радыё Свабода». Об этом в отчете за май сообщил основатель компании Михаил Дубаков. Сам он выехал на Кипр,«Радыё Свабода».





«Вся команда разработчиков работала из минского офиса. Но больше не работает. Политическая ситуация в Беларуси заставляет людей эмигрировать в другие страны. Сейчас 5 человек из нашей команды на Кипре, еще 5 — в Польше».





В отчете айтишник называет причины, которые вынудили пойти на радикальный шаг — закрытие TUT.BY и инцидент с самолетом Ryanair.





«Можете представить, как сложно в таких условиях членам команды фокусироваться на развитии Fibery. Релокейт — сложный психологический процесс. Однако мы должны пройти через эти турбулентные времена и выжить», — отметил Михаил Дубаков.





При этом он считает, что в переезде есть и позитивные моменты. В частности, понимаешь суть отдаленной коммуникации, из-за сокращения социальных контактов больше работаешь, а самое главное — в условиях безопасности сотрудники-эмигранты лучше фокусируются на задачах, чем в непредсказуемой Беларуси.





Михаил Дубаков в 2004 году основал компанию Targetprocess, которая разрабатывала системы управления проектами. Несколько лет назад привлек 5 млн долларов инвестиций от «Зубр Капитала» и ЕБРР. В позапрошлом году запустил платформу для менеджмента проектов Fibery.



