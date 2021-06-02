За что будут судить минчанку, которая попросила съехать со своей квартиры помощницу прокурора

Источник материала: Салiдарнасць

По ст. 190 УК – за нарушение равноправия граждан.

34-летняя минчанка в июле 2020 года сдала квартиру помощнику прокурора одного из столичных районов, а потом потребовала от нее съехать. Теперь ее будут судить, пишет TUT.BY .

Генпрокуратура сообщает, что съемщица жилья своевременно выполняла все обязательства по договору, а арендодатель, по мнению ведомства, «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов» — и потребовала от прокурорского работника освободить снимаемое жилье.

— Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у Л. иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение, — сообщает прокуратура.

Судить минчанку будут по ст. 190 УК за нарушение равноправия граждан. Ей грозят штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на срок до двух.