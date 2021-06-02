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Шульман: «Левиафан нервный, всего боится, судороги проходят по телу»
02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский политолог кратко и емко – про атмосферу в России от выборов к выборам.
– Постарайтесь не быть зашибленными спазмирующим щупальцем нашего нервного Левиафана, – рассуждает Екатерина Шульман на
После выборов, особенно если они пройдут тихо, с точки зрения организаторов, да, наступит некоторое затишье. Но потом наступит следующая волна борьбы за мир, которая, как известно, хуже любой войны.
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Российский политолог – про атмосферу в России от выборов к выборам.
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