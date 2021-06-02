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Самолет «Белавиа» Хургада — Минск совершил незапланированную посадку в Краснодаре

02.06.2021 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Самолет «Белавиа» летевший рейсом из египетской Хургады в Минск приземлился в Краснодаре. Об этом БелаПАН сообщили в справочной службе минского аэропорта.

Самолет «Белавиа» Хургада — Минск совершил незапланированную посадку в Краснодаре

«Самолет в Краснодаре и когда его ждать в Минске мы не знаем», — сказала оператор.

Судя по онлайн-табло, самолет вылетел из аэропорта Хургады 1 июня в 20.18 и должен был приземлиться в аэропорту Минска в 2.05 2 июня. На онлайн табло аэропорта Краснодара указан вылет в 9.20.

Как сообщает ряд источников, приземление в Краснодаре связано с техническими неполадками самолета. Туда был направлен резервный лайнер.

В пресс-службе «Белавиа» БелаПАН сообщили, что комментарий авиакомпании появится позднее.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Самолет «Белавиа» летевший рейсом из египетской Хургады в Минск приземлился в Краснодаре. Об этом БелаПАН сообщили в справочной службе минского аэропорта.
 
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