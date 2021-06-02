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Самолет «Белавиа» Хургада — Минск совершил незапланированную посадку в Краснодаре
Источник материала: Навiны
Самолет «Белавиа» летевший рейсом из египетской Хургады в Минск приземлился в Краснодаре. Об этом БелаПАН сообщили в справочной службе минского аэропорта.
«Самолет в Краснодаре и когда его ждать в Минске мы не знаем», — сказала оператор.
Судя по онлайн-табло, самолет вылетел из аэропорта Хургады 1 июня в 20.18 и должен был приземлиться в аэропорту Минска в 2.05 2 июня. На онлайн табло аэропорта Краснодара указан вылет в 9.20.
Как сообщает ряд источников, приземление в Краснодаре связано с техническими неполадками самолета. Туда был направлен резервный лайнер.
В пресс-службе «Белавиа» БелаПАН сообщили, что комментарий авиакомпании появится позднее.
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Самолет «Белавиа» летевший рейсом из египетской Хургады в Минск приземлился в Краснодаре. Об этом БелаПАН сообщили в справочной службе минского аэропорта.
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