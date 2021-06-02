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Мининформ запретил вещание в Беларуси трех ТВ-каналов
Источник материала: Навiны
Очередные российские телеканалы лишены возможности вещать на территории Беларуси. Такое решение приняло Министерство информации.
Как отмечается, из «списка разрешенных к распространению» исключены «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» и «Русская ночь».
Первые два лишены разрешения из-за «фактов нарушения Закона «О рекламе».
В свою очередь «Русская ночь» за продлением разрешения не обращалась.
Напомним, срок действия разрешения для иностранного СМИ составляет три года.
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Очередные российские телеканалы лишены возможности вещать на территории Беларуси. Такое решение приняло Министерство информации.
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