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Минчанка выселила из съемной квартиры помощника прокурора. За это на нее завели уголовное дело

02.06.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прокуратура Заводского района г. Минска направила в суд уголовное дело по обвинению минчанки 1987 года рождения, которой инкриминировано нарушение равноправия граждан. Подробности сообщает Генеральная прокуратура Республики Беларусь.

Согласно материалам дела, в принадлежащей девушке квартире на основании заключенного 21 июля 2020 года сроком на 2 года договора найма жилого помещения проживала и была зарегистрирована помощник прокурора одного из столичных районов. Предусмотренные договором обязательства потерпевшая исполняла своевременно и в полном объеме.

«Обвиняемая поддалась информационному воздействию телеграм-каналов и иных интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников, осуществляющих уголовное преследование и поддерживающих от имени государства обвинение в суде по уголовным делам об участии граждан в протестных акциях. Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, хозяйка квартиры, достоверно зная об отсутствии у нее иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение», — сказано на сайте Генеральной прокуратуры.

После изучения материалов дела в прокуратуре Заводского района пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ст. 190 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Вот как она звучит: «Умышленное прямое или косвенное нарушение, либо ограничение прав и свобод, либо установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, причинившие существенный вред правам, свободам и законным интересам гражданина наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения».

Уголовное дело находилось в производстве Заводского районного отдела Следственного комитета. Примененную ранее к минчанке меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Заводского района г. Минска направила в суд уголовное дело по обвинению минчанки 1987 года рождения, которой инкриминировано нарушение равноправия...
 
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