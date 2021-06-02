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«Наглости нет предела»: женщина решила объехать пробку по встречной, но не тут-то было (видео)

02.06.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях наш читатель с ником Ant003 оказался в нетипичной ситуации. На улице Брилевской в Минске перед ним на встречную полосу выехала женщина на Nissan. Выезжать на встречную было нельзя, это считается довольно грубым нарушением. Но видимо, водителю было очень нужно.

Инцидент произошел 25 мая около 9:00.

— Я поворачивал с Аэродромной на улицу Брилевскую, а барышня решила объехать пробку по встречке. Еще что-то там руками махала: возмущалась, по всей видимости, — считает автор видео.

Нужно сказать, что на Брилевской в тот момент образовался затор, в котором можно было потерять достаточно времени, в особенности если торопишься.

— Утром там всегда такая пробка, в час пик. Я все понимаю: даже если бы проскочила на красный. Но тут — хитрее всех? Наглости нет предела, — говорит Ant003.

Следует отметить, что автор видео занял крайний левый ряд не из вредности. Эта полоса — единственная для поворота налево, куда и было нужно водителю.

В результате Nissan вернулся в свою полосу, благо впустили.

А вы бы уступили женщине на встречной?

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Теги: Минск
 
 
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На днях наш читатель с ником Ant003 оказался в нетипичной ситуации. На улице Брилевской в Минске перед ним на встречную полосу выехала женщина на Nissan. Выезжать на...
 
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