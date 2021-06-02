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Аккумуляторы iPhone 13 станут больше

02.06.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В модельном ряду iPhone 13 будут более емкие батареи, чем в нынешних смартфонах Apple. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на китайские источники.

Так, iPhone 13 mini получит аккумулятор на 2406 мАч против 2227 мАч в актуальном iPhone 12 mini. Смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 Pro оснастят аккумуляторами на 3095 мАч, а нынешние 12/12 Pro работают от батарей на 2815 мАч. Наибольший прирост емкости будет у Max-версии: 4352 мАч вместо 3687 мАч.

Можно предположить, что смартфоны также получат более энергоэффективные чипы, что позволит дополнительно снизить потребление заряда.

Премьера смартфонов должна состояться в начале осени.

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В модельном ряду iPhone 13 будут более емкие батареи, чем в нынешних смартфонах Apple. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на китайские источники.Читать далее…
 
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