Аккумуляторы iPhone 13 станут больше

Источник материала: Onliner

В модельном ряду iPhone 13 будут более емкие батареи, чем в нынешних смартфонах Apple. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на китайские источники.

Так, iPhone 13 mini получит аккумулятор на 2406 мАч против 2227 мАч в актуальном iPhone 12 mini. Смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 Pro оснастят аккумуляторами на 3095 мАч, а нынешние 12/12 Pro работают от батарей на 2815 мАч. Наибольший прирост емкости будет у Max-версии: 4352 мАч вместо 3687 мАч.

Можно предположить, что смартфоны также получат более энергоэффективные чипы, что позволит дополнительно снизить потребление заряда.

Премьера смартфонов должна состояться в начале осени.