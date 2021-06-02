Впервые за два года: цена нефти Brent поднялась выше $70 за баррель

пишет Sputnik, нефть марки Brent подорожала до 70 долларов за баррель, это случилось впервые с 18 мая 2019 года, свидетельствуют данные торгов. КакSputnik, нефть марки Brent подорожала до 70 долларов за баррель, это случилось впервые с 18 мая 2019 года, свидетельствуют данные торгов.





По итогам торгов на вечер вторника цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь выросла на 1,34% - до 70,25 доллара.





Июльские фьючерсы на WTI подорожали на 2,1% - до 67,72 доллара за баррель.





Во вторник прошло заседание ОПЕК+. Министры стран, входящих в организацию, решили оставить в силе параметры плановых ограничений на добычу нефти - это несколько увеличит добычу в июле.





Согласно плану, добыча нефти в России и Саудовской Аравии в июле составит 9,49 млн б/с у каждой.





Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, ОПЕК+ повысила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до 6 миллионов баррелей в сутки. Он отметил, что восстановление потребления нефти и нефтепродуктов в мире идет довольно быстрыми темпами по мере развертывания программы вакцинации.





Новак уточнил, что ситуация на рынке сбалансирована - об этом свидетельствуют стабильные цены на нефть в последние несколько месяцев.



